【三重彩地帶】莫蔡組合令人「安」心

第2場四班1400米，莫雅歷來在港替贏馬最多的練馬師乃蔡約翰，今日除國際賽坐騎外，唯一外線便是蔡廐「安泰」，可見交情非淺。以馬論馬，「安泰」上場跑第5走勢復具威脅，今次14檔看似不利，但大賽日A欄多數利追，高手出馬值得秤先。

「保羅傳奇」同程兩戰兩位且締速有進，征服四班遲早問題。「騰龍四海」上場一哩雖敗但已收練氣之效，縮回1400米自然好跑得多。「包裝福星」計血統1400米勝任有餘，潘頓再騎應知有再進空間。「馬鳳凰」初出1200米在不利追之下後上入Q，評級調高，隨即增程自視甚高。

第4場一級賽2400米，香港瓶，近10屆日、愛、法代表合共贏了9次，今場以3個國家馬匹作複式下注。

費伯華旗下「真強」上屆摘瓶，今年派出的「侯爵」在6月尚蒂伊大賽力拚「真強」僅敗，兩駒實力高低自然心中有數。法國另一代表「鮮紅葉」歷來24戰僅一次失前4名，兩勝G1級數有證明。「橡木城」馬女受讓磅固然着數，且3歲馬瓶賽成績不俗。「草如茵」由池添謙一換上杜滿樂，表現提升乃合理預期。「盧森堡」上屆香港盃僅負「浪漫勇士」，實力非易與，今年棄盃爭瓶信賴岳伯仁的部署。■海東