【耀眼精選】鮮紅葉實力唔簡單

香港國際賽開打，焦點之一港隊馬可唔可以歷史重演響4場大賽獵走3W，至於香港瓶九成九會係外隊馬嘅囊中物，問題係落響歐洲、日本定係久違嘅澳洲代表身上。

日本派出「橡木城」同「草如茵」參戰，「橡木城」重配贏馬功臣莫雷拉，以鞍上人對沙田馬場嘅熟悉，加上3歲馬女有9磅讓磅確具優勢，不明朗因素係今年日本3歲雌馬暫未證明太多。「草如茵」以往配池添謙一起碼打八折，換上騎功高幾班嘅杜滿樂令人更憧憬。

上屆香港瓶由法國代表「真強」勝出，呢匹馬雖然放棄衞冕，但係可以做一把尺評估幾匹歐洲代表實力。「鮮紅葉」、「侯爵」同埋「譽滿杜拜」都對過「真強」，前兩駒響舊年嘅巴黎市議會大賽串Q，「真強」就跑第3；今年嘅尚蒂伊大賽「真強」以鼻位反先「侯爵」贏馬，「譽滿杜拜」就響個幾馬位後跑第3，用呢兩場G2做指標，「鮮紅葉」實力似乎比「真強」更勝一籌。「鮮紅葉」上場跑英國冠軍錦標，直路九成時間響馬林塞車，要等到外側對手加速上前先可繞過力弱嘅「浪接浪」展開衝刺。交番上年贏G1根利錦標嘅凌厲追勁，美女騎師溫蘿有望憑呢匹馬寫下歷史，成為第一位勝出香港國際賽嘅女將。