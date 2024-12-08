【分秒在握】改變跑法要起飛

今次第6場三班1800米，不少中長途有近績的好手列陣，其中上仗在2000米串Q的「愛心神駒」及「共享富裕」固然來勢洶洶，但跑法主動兼且強配潘頓的「金陽飛駒」，亦全心求勝。

嚴格來說，上仗「愛心神駒」、「共享富裕」及「金陽飛駒」是構成三重彩的3駒，但「愛心神駒」及「共享富裕」都係後追，而「金陽飛駒」則是跟前，除了三甲馬外，殿軍「唯美主義」亦由包尾追上，因此在一眾芸芸後上馬中，能夠走位3 3 3 3跑季軍的「金陽飛駒」，就更顯得難能可貴。

「金陽飛駒」上季出道名氣甚響，但礙於進度未足，只能一再接近。馬匹今季轉5歲成熟更足，加上評分稍回落，因此表現就有突破性進展。此駒上季跑法一味留前鬥後，而且更每每留到尾列，在偏差較大不利追的日子，每每陷於被動；不過上仗「金陽飛駒」首次出爭2000米，卻採用跟前戰略，結果試出彩虹，首次殺入三甲。

值得留意的，係除了同場冠、亞、殿軍全屬後上馬外，該場2000米的步速一點也不慢，首1600米造1分37秒9，比標準時間快了4線之多，而「金陽飛駒」首次出爭此程，既要克服增程阻力，同時又要面對偏快步速跟前的不利，在種種不利條件下仍能殺入三甲，今次縮回1800米，必然威力更強。

■長風

第6場 11金陽飛駒 8共享富裕

3和平波 1愛心神駒