今日4場國際賽　CEO獨家分享心水

今日香港國際賽事有4場一級賽上演，馬會CEO應家柏先生分享心水。

第4場2400米香港瓶，預計今場早段出現中等步速。「不戰而勝」曾囊括考菲爾德盃及墨爾本盃冠軍，上仗於維多利亞賽馬會冠軍錦標中久休復出，結果後上闖入季軍，表現優異，此駒抵港後適應甚佳，晨課操練亦見出色，的奪標呼聲甚高，屬坐位望贏分子。「橡木城」是今年日本一千堅尼冠軍，之後於2400米日本橡樹大賽跑獲亞軍，上賽復出角逐秋華賞闖入第3，此駒抵港後操練表現理想，重配贏馬拍檔莫雷拉是坐位望贏之選。

「盧森堡」每年均能勝出一級賽，包括今年揚威加冕盃，上仗出爭育馬者盃草地大賽跑獲第6名，今次是此駒競賽生涯最後一戰，再由莫雅執韁亦具位望。法國傳奇練馬師費伯華今年派出「侯爵」爭功，並續由慣常拍檔巴米高壓陣，亦可謀三甲。

第5場1200米香港短途錦標預料步速不慢，「嘉應高昇」挾7連勝氣勢爭取首項一級賽殊榮，此駒上仗打破了保存已久的田草1200米場地紀錄時間，以壓倒性姿態擊敗「嫡愛心」及「驕陽明駒」，今賽抽得不利的11檔，但相信潘頓能將之克服，是今賽贏位之選。

「加州星球」抽得有利的2檔，大大提升競爭力，此駒早已證明是世界級短途佳駟，若能發揮出水準，是今賽的三甲分子。「嫡愛心」上賽末段沿內欄以勁勢衝刺跑獲亞軍，最近在大閘中走勢出色，在麥道朗胯下或有力帶來驚喜。同場還有「驕陽明駒」，預計香港的短途佳駟將會主宰大局。

第7場1600米香港一哩錦標，預計早段步速不慢。「遨遊氣泡」上賽強勢攻下馬會一哩錦標，其後晨課表現不俗，今次續由麥道朗策騎可望能沿途守好位競跑，坐位望贏。

「錶之銀河」今年以強橫後勁後上勝出二級賽沙田錦標，上仗出爭馬會一哩錦標時跑獲季軍，今仗雖然抽得大外檔起步，但亦值得留意，不能抹殺入位機會。澳洲代表「好天朗」於最近幾個月的表現大幅提升，包括前仗出爭杜勒讓賽時，中段自包尾位置發力追前並取得領先，結果大勝而回，此駒近日操練表現出色，今次回配合作曾勝的薛恩，是位置之選。「神志勇進」3周前在日本以佳勢勝出一哩冠軍賽，首嘗一級賽冠軍滋味，今次重配莫雷拉，是今場賽事另一贏位之選。

第8場2000米香港盃，預計早段會有足夠步速。香港馬王「浪漫勇士」今年6月遠征日本角逐安田紀念賽奪冠，上仗於二級賽馬會盃作季內首戰，結果以玩敵姿態大勝對手，此駒的狀態比去年更佳，是今賽頭馬首選。

日本頂級雌馬「自由島」去年橫掃三冠大賽，這匹三冠馬后其後在日本盃僅不敵星級佳駟「春秋分」，今年遠征杜拜司馬經典賽跑獲季軍，此駒在曾久休之下，須以上仗以提升狀態，看來現時已達至大勇之境，有望跑入位置。「鍵琴高奏」是上年日本打吡大賽盟主，上賽角逐秋季天皇賞時亦表現優異，今次重配人馬合作曾勝的連達文，亦有望上名。英國代表「飛舞心靈」今年成功蟬聯二級賽巴林國際錦標，近況勇銳，今仗在柯浩新胯下有權入圍。法國代表「奇力駒」早已證明級數，包括在德國慕尼黑馬場攻下一級賽巴伐利亞大賽，此駒有不俗分頭，亦具位望。