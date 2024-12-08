【戰況R2】馬主Ban潘頓放頭建議　包裝福星後上贏

呂健威得勢不饒人，繼頭場勝出「開心樂園」之後，第2場贏埋由潘頓策騎嘅「包裝福星」，跑兩場全勝，而此駒是舊名重用，以前隻「包裝福星」在港取得8W更贏到上一班，且看呢匹新星有冇舊將咁好成就。今場跑第2名為梁家俊「保羅傳奇」，莫雅「安泰」後上第3，第4名為何澤堯「馬鳳凰」。

賽後，馬主李文彬話「包裝福星」今次抽13檔得兩個選擇，一係搶前，一係留後，但上仗1200米擺前走效果一般，今次13檔跑1400米，潘頓都諗過搶前，但佢覺得都係唔好，先唔好理跑第幾，都要教好隻馬留後，轉彎先發力衝，睇下跑到幾多，好開心隻馬交出外地試閘時嘅水準，同埋佢覺得隻馬1400米好過1200米，遲啲睇吓能否增程跑一哩。

呂健威話「包裝福星」抽13檔有啲擔心，因為上次都係外檔，出閘後走得唔舒服就會搶口，上次加羊毛面箍後，由於隻馬比較稚嫩，一有少少唔鍾意就走得唔順，所以今次除咗個箍，而潘頓建議增程可能令隻馬走得順啲，今日步速啱啱好，潘頓喺外檔都Cut到埋嚟。呂健威表示今次無意刻意留後，都係畀隻馬順住走，因為喺新西蘭試閘都係留住衝表現較好，但始終試閘同埋出賽係兩回事。「包裝福星」都仲有嘢要學，睇今日贏馬姿態，相信前景唔錯。

第2場賽果：7-3-2-6

二重彩賽果：7-3(最後賠率36)