【戰況R5】嘉應高昇無敵8連勝　成國際賽最熱頭馬！

第5場香港短途錦標，此項賽事一向是港隊強項，上年冠軍「金鑽貴人」雖然因傷未作衞冕戰，不過都有超新星「嘉應高昇」在陣上，呢匹希廐鎮倉寶，之前已跨季7連勝，上次更打破「蓮華生輝」封塵田草1200米全港紀錄時間，今日強勢出戰國際賽，結果順利掄元，更破埋另一匹不朽馬王「金鎗六十」最熱贏國際賽紀錄，2020及2021年「金鎗六十」以1.3倍摘冠，今次「嘉應高昇」更熱到1.1倍，是場排11檔盲門檔位，早段潘頓力騎搶到埋二疊，彎位略回氣後，直路再次發揮驚人後勁，力克亞、季軍蔡廐「驕陽明駒」及日本隊雷神坐騎「里見夢境」，1.1倍贏馬真係好誇張！

賽後潘頓話今場賽前低估咗步速，馬匹出閘後沿途一直畀對手燒，但隻馬最後都頂到，表現的確出色，證明有一級賽實力。希斯亦話一如潘頓所講，今場賽事形勢唔太好，早段及中段都畀對手燒，而「嘉應高昇」最後贏到非常開心，賽前自己對「嘉應高昇」當然有信心，而市場都反映到隻馬今場有好好機會，而自己都好多謝馬房團隊，因為當訓練到一匹咁受注目嘅賽駒時，的確有唔少人留意，但副練黃志雄、兩地馬房員工都做得非常好。同時，希斯感謝「嘉應」系主理人梁錫光支持，因為佢畀好多支持，知道幕後賽前都有緊張，今場贏馬係對佢哋一個好好嘅鼓舞。

希斯又指，會視乎「嘉應高昇」賽後狀況決定部署，暫時都係百週年短途紀念盃，然後經典一哩賽。

第5場賽果：1-12-9-2

二重彩賽果：1-12(最後賠率4.5)