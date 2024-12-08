【戰況R7】遨遊氣泡贏埋正本戲　輝哥隔15年再贏國際賽！

第7場香港一哩錦標，雷神匹日本一哩錦標冠軍「神志勇進」為4.6倍第2熱，力爭首項G1的伍鵬志麾下「錶之銀河」則為5.8倍第3熱，而上次贏預賽的姚廐「遨遊氣泡」，則為2.6倍大熱門，結果係大熱門贏出呀~

呢場頭段步速好快吓，本來啱後邊匹「錶之銀河」發揮，不過何澤堯騎住佢彎位想篩出來，但畀雷神隻「神志勇進」頂返入去，之後又再塞多次，最終只得一席第6咋。「神志勇進」在雷神胯下一度有追勢，但點都係過唔到前面「遨遊氣泡」，麥道朗之前騎佢4戰全上名，今次發揮都係一流，排5檔早跟前直路半程出頭，頂到尾再贏G1，呢場係輝哥自09年「蓮華生輝」捧香港短途錦標後，事隔15年再次揚威一級賽，勁呀~

姚本輝表示「遨遊氣泡」今次台上抽5檔起步，好過一年前喺打吡抽14檔黑晒面，而自己賽前對「遨遊氣泡」有信心，畢竟上年香港一哩錦標都係輸畀「金鎗六十」一乘半，呢一年「遨遊氣泡」思想、體力都一直進步，尤其是經過北上從化，真係好幫到手，雖然今場賽事看似好均勢，但自己冇咩諗其他對手，只專注「遨遊氣泡」身上，希望佢發揮得最好。而今次係姚本輝第一次贏香港一哩錦標，練者表示都冇咩緊張定放鬆，但自己近年專注引入中距離馬匹，「遨遊氣泡」咁多場咁好嘅表現，今場都為自己圓到近年心願。至於「遨遊氣泡」下半季部署，姚本輝話唔會考慮遠征，因為「遨遊氣泡」左轉能力麻麻，如果外地有馬場係右轉先再考慮一下。

呢場賽後有研訊，事緣田泰安匹「禪勝輝煌」本來跑第４，不過佢直路打橫撞出來，撞到幾隻馬，結果被貶第6，潘頓「永遠美麗」升上殿軍，幫馬主執返216萬獎金，贏唔到都算有安慰獎呀~

第7場賽果：2-1-5-4

二重彩賽果：2-1(最後賠率4.5)