【戰況R8】浪漫勇士史無前例3捧香港盃　做埋全球世一獎金賽駒！

嚟到第8場壓軸戰，香港盃2000米一級賽，應屆香港馬王「浪漫勇士」，今次力爭成為首匹連贏3次此盃的戰駒，臨場熱到1.1倍，信心可想而知，結果排1檔沿途跟前列，直路先追過季軍日本馬「鍵琴高奏」，再頂住另一匹東瀛軍的後上馬「自由島」，過終點麥道朗勝券在握，企高身向後面川田將雅攤大手板呀~「浪漫勇士」完成17捷，總獎金已經累積到$177,322,706，正式趕過「金鎗六十」$167,170,600，成為全球世一獎金賽駒，今鋪馬主劉栢輝真係發達了，麥道朗今日連捧兩場G1，自己落袋有440萬，同樣係爽YY喇~

沈集成表示自己一直遵從愛倫教導，少說話多做事，咁樣就會帶來幸運，所以過去一段時間未有講太多說話，馬匹可以3連勝香港盃當然表現出色，感謝馬房團隊一直以來咁努力做事，如今破埋「金鎗六十」史上全球最高賽駒紀錄，感到高興。

沈集成表示，「浪漫勇士」稍後就會啟程前往杜拜，自己會喺12月12日離港接「浪漫勇士」，所以12月15日會唔喺香港督師，要確保「浪漫勇士」安全抵埗，因為馬主認為「浪漫勇士」跑沙特盃係難得機會，自己都想幫佢完成，馬房團隊嚟緊會有3個人有一段長時間要離港工作，多謝佢哋咁落力幫手。

第8場賽果：1-9-4-7

二重彩賽果：1-9(最後賠率3.4)