【賽後報告】侯爵巴米高跌鞭　巴度美麗第一跑法要問話

是日賽後報告撮要：

第2場：何澤堯（「馬鳳凰」）承認一項不小心策騎〔賽事規例第100(1)條〕，事緣於接近350米處時，他容許坐騎在尚未充分帶離「騰龍四海」下向外斜跑，導致「騰龍四海」失去應有的跑線及須收慢。小組判罰何澤堯於12月29日星期日沙田賽事停賽（1個香港賽馬日）。在衡量判罰輕重時，小組裁定何澤堯的不小心策騎程度屬第2級，以及影響情況屬第2級，也考慮了他的甚佳策騎出賽紀錄。

被查詢是否有機會於趨近400米處時將「勝得福」移至「快活英雄」外側以開始推進上前時，董明朗表示，他樂於讓坐騎跟隨「快活英雄」，因為他覺得該駒最有可能為坐騎提供在有遮擋下推進上前的機會。他說，於接近400米處時，「快活英雄」未有立即推進上前，他遂嘗試開始將坐騎向外移出以圖望空，但在雙雙斜跑的「快活英雄」與「天外迎天」之間無路可上時受困。他又說，坐騎因而於350處至趨近200米處之間在移至「快活英雄」內側之際受困而未能望空。

他說，他其後能夠開始催策坐騎，但坐騎於末段在「快活英雄」之後再度頗為難以望空。練馬師蘇偉賢確認所發出的策騎指示，並表示董明朗可以自行決定是否移至「快活英雄」外側以望空。考慮了董明朗的解釋後，小組告誡他，他未有於趨近400米處時將坐騎向外移出以推進至「快活英雄」外側屬判斷錯誤，這樣做應可讓坐騎在頭馬「包裝福星」之後望空。小組進一步告誡董明朗，他在類似情況下應採取更果斷的騎法，以確保坐騎能夠佔取最佳位置。

第3場：小組就「耀寶」的閘廂行為發出警告。賽後，潘頓表示，坐騎居後列競跑，其後於直路上未能以勁勢衝刺，表現令人失望。賽後立即接受獸醫檢查，內窺鏡檢查顯示此駒的氣管內有很多血。「耀寶」必須試閘及格，並且通過獸醫檢驗後，才可再次出賽。

「光年八十」抵達起步點後被發現口部有血，其後接受獸醫檢查，獸醫認為此駒適宜出賽。接近250米處時在墮退的「手到齊來」與略為向內斜跑的「快狠準」之間未能望空之際收慢。賽後，見習騎師黃寶妮表示，她獲指示讓坐騎嘗試領放。她說，坐騎在閘內稍微煩躁不安，出閘僅屬一般，早段儘管受催策，但未能展現足夠前速以按照策騎指示領放。

第4場：「侯爵」巴米高於接近300米處時跌掉馬鞭。賽後，杜滿樂表示，他在直路上催策「草如茵」時對坐騎的動作有疑慮，遂在坐騎處於不具競爭力的位置時將其收慢。「不戰而勝」在直路上內閃，薛凱華對坐騎的動作有些疑慮。合夥練馬師菲敦盟表示，他能夠提供的唯一解釋是此駒在較黏軟的場地上表現最佳。「嘉應傳承」流鼻血。

第5場：被查詢時，巴度表示，他獲指示讓自大外檔出閘的「美麗第一」於早段留後競跑。他說，賽事早段及中段步速不及他賽前預期般快，坐騎於中段搶口。被查詢有關他於進入直路時選擇將坐騎向外移出，而非跟隨「里見夢境」的原因時，巴度表示，由於他擔心領先馬匹會因賽事早段及中段步速較預期慢而持續推進上前，他在看見「驕陽明駒」難以望空時選擇立即將坐騎移至該駒外側。

他說，坐騎移至「驕陽明駒」及「幸運有您」外側，其後在該等馬匹之後受困而未能望空，因此他於接近200米處時將坐騎向內移回，坐騎在「驕陽明駒」內側望空及以佳勢追前。小組告誡巴度，認為他的較佳選擇是於直路早段讓坐騎推進至「驕陽明駒」內側以跟隨「里見夢境」，但考慮了他的解釋後，小組認為他在此情況下將坐騎向外移出的舉動也非不合理。

潘明輝「威力奔騰」因於末段舉鞭時數度將手臂抬高於肩部水平，被罰款5000元。在衡量判罰輕重時，小組考慮了潘明輝已就此項違規被多次警告。

第6場：賽後，董明朗報告，「光明傳承」於陣上發出呼吸聲。賽後立即接受獸醫檢查，並無發現任何明顯異常之處。

第7場：田泰安（「禪勝輝煌」）承認一項不小心策騎〔賽事規例第100(1)條〕，事緣他於過了400米處後容許坐騎向外斜跑，導致「禪勝輝煌」與「越駿歡欣」互相觸碰，而「越駿歡欣」則在「禪勝輝煌」與「遠觀天象」之間受擠迫。「越駿歡欣」因此次觸碰而被帶向外跑，導致「遠觀天象」與「紅運帝王」互相觸碰，「紅運帝王」因而被帶向外跑靠近「別具風味」，造成「別具風味」向外斜跑及擠壓「好天朗」的跑線，「好天朗」因而在「神志勇進」與「別具風味」之間受擠迫之際勒避。

小組判罰田泰安由12月18日星期三開始停賽，直至12月27日星期五才可再次出賽（3個香港賽馬日）。此外，田泰安被罰款60,000元。在衡量判罰輕重時，小組裁定田泰安的不小心策騎程度屬第2級，以及影響情況屬第2級，也考慮了他的中等策騎出賽紀錄。

小組考慮了第6名馬匹「越駿歡欣」的騎師巴度以坐騎於直路早段受干擾為理由，抗議「禪勝輝煌」獲宣佈為第5名馬匹。小組考慮了證據後，發現「禪勝輝煌」於轉直路彎時移至「永遠美麗」外側以望空，其後跑了一段短途程後與「越駿歡欣」互相觸碰，導致「越駿歡欣」在「遠觀天象」與「禪勝輝煌」之間嚴重受擠迫。由於小組認為倘若此宗事件沒有發生，「越駿歡欣」應可在「禪勝輝煌」之前過終點，因此裁定抗議成立，並將名次修訂如下：第1名「遨遊氣泡」，第2名「神志勇進」，第3名「美麗同享」，第4名「永遠美麗」，第5名「越駿歡欣」及第6名「禪勝輝煌」。

第10場：賽後，霍宏聲報告，「包裝必勝」於起步後不久失蹄及失去平衡，他在直路上對坐騎的動作有疑慮。賽後，貝知仁報告，坐騎沿途走勢不穩定，接近600米處時在「球星」內側競跑之際勒避。他說，坐騎其後持續走勢不穩定。賽後立即接受獸醫檢查，並無發現任何明顯異常之處。「凱明神駒」包尾大敗而回，小組認為此駒的走勢及表現均難以接受。「凱明神駒」必須在香港的轉彎途程上試閘及格，並且通過獸醫檢驗後，才可再次出賽。