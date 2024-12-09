【賽馬以外】打吡三雄　各有各痛…

香港國際賽曲中人散，除咗香港瓶真係唔夠爭(但「安騁」嘅演出應該畀到唔少驚喜大家，證明點解寧棄香港盃都要跑呢場2400米G1)，其餘3場畀主隊擸晒，「嘉應高昇」毫無疑問係新一代短途王，能否媲美「精英大師」、「蓮華生輝」？咁真係要睇下個月會唔會跑埋香港經典一哩賽，始終突然增程會唔會傷到元氣，冇人知，呢啲要考部署。其餘香港一哩錦標、香港盃，「遨遊氣泡」同「浪漫勇士」嘅贏馬姿態均極具說服力，兼且再次殺低都算一線嘅日本對手，如果「春秋分」未退役，真係想睇呢匹日本馬王同「浪漫勇士」鬥番場。

其實「遨遊氣泡」、「浪漫勇士」有個共通點，都係香港打吡冠軍，計埋傳奇馬王「金鎗六十」，呢3匹打吡冠軍加加埋埋已經贏咗7場國際賽頭馬，認真犀利，再次證明打吡大賽確實係良駒搖籃，甚至近年嘅打吡亞軍「將王」、「加州星球」，都係一級賽盟主，真係得「達心星」最終戰死沙地較為可惜。既然講到打吡大賽水準咁高，製造咁多明日之星，但睇番上季打吡賽果，再睇吓今季呢批馬嘅近況，就真係令人有啲擔心喇。

論精彩程度，筆者依然覺得上季打吡大賽值得一睇再睇，由「嘉應傳承」大逃，直路初掟甩5、6個馬位，最後見到「大至尊」、「錶之銀河」從後追上，最終由呢3匹馬包辦三甲，拋離其餘對手至少3馬位，當時就認定呢3匹馬可以喺未來香港馬壇佔一席位，點知今季暫時嘅情況︿，就各有各問題。先講冠軍「大至尊」，初出贏田草2000米，在港第2戰就贏打吡，之前只得「奔騰」做得到，大家都呢匹中長途好手自然極有期望，即使上季尾挑戰G1女皇盃、遮打盃都無功而還，但都係變化地，同埋首季就要面對G1對手，落敗情有可原。到咗今季，大家都期望「大至尊」可以更進一步，點知復出跑G3婦女銀袋大熱門三甲不入，然後放棄跑預賽打算直接出戰香港盃，最後發現左後球節受傷退出，相信都要休息一段時間。

至於亞軍「錶之銀河」，如果純計打吡後嘅表現，真係唔失禮，兼且愈跑愈好，上季尾成功贏咗兩場G3，今季復出喺二級賽沙田錦標亦順利掄元，滿以為可以追「金鎗六十」棒，成為香港一哩王者。不過，自從前仗馬會一哩錦標僅得季軍後，就知「錶之銀河」能否去到G1呢個水平，仲有啲變數。去到尋日香港一哩錦標抽14檔係難跑，入直路又的確受阻幾次，只係睇埋拉士追上嚟嘅姿態，如果幕後問換人會唔會好啲？相信都幾難答，當然論能力同整體演出，「錶之銀河」係上季打吡三雄中，前景依然最好，睇吓有冇機會擸番場G1遮。

季軍「嘉應傳承」嘅情況就真係比較差，原本以為呢個打吡季軍只加5分，對此匹長途好手有利無害，點知都係未能再添勝仗，到前仗去到馬會盃落後「浪漫勇士」4個幾位得第2名，以為可以慢慢成為香港長途一線賽駒，點知尋日香港瓶無端端留住唔放，賽後大敗兼且流鼻血，認真可惜。

打吡歷來都係一場硬仗，往往要付出極大代價參與呢場賽事，上季打吡三雄今季暫時狀況唔算太理想，反而殿軍「超超比」最近喺谷草連贏兩場，第8名「驕陽明駒」喺香港短途錦標入Q，第12名「安騁」喺香港瓶得第4名，世事往往就係咁奇怪啦。

■山無陵