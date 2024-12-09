【馬匹加分】浪漫勇士評分升到134　金鎗都未試過！

昨日國際賽盛事，港隊贏出當中3場G1，應屆馬王「浪漫勇士」繼上季尾安田紀念賽後，又再輕易擊退兩匹日本代表摘下香港盃，今次評分+1升到134分，以往「金鎗六十」最高亦不過133分，今次「浪漫勇士」唔止獎金超越宿敵，連評分都過埋頭。至於香港短途錦標贏馬的「嘉應高昇」，今次1分不加，仍停留在128分，反而摘下香港一哩錦標的「遨遊氣泡」，就加1分升到128分與「嘉應高昇」睇齊，雙雙成為「浪漫勇士」(134分)及「金鑽貴人」(132分)之後的平頭NO.3。

另外在香港短途錦標追入亞席的「驕陽明駒」，重手加5分升到112分，「加州星球」則減1分，最新評125分，「維港智能」則減2分現評120分。香港一哩錦標「永遠美麗」減2分評119分，跌穿120分水平，反而「美麗同享」則加2分升到119分拍住同主廐侶。

昨日各場頭馬加分幅度及最新評分：

開心樂園 57+6

包裝福星 63+9

開心寶寶 80+9

嘉應高昇 128+/-

加州動員 72+7

遨遊氣泡 128+1

浪漫勇士 134+1

但求開心 71+8

包裝天將 93+7