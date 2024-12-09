今期三T一注獨中1800萬！

跑完沙田國際賽日後，今次周三跑9場谷草夜賽，三T及六寶獎彩池俱有巨額多寶，預計10元一注獨中，三T可獲得1800萬元，六寶獎則可獲得1500萬元。蔡約翰剛周日大舉出擊下未能交出頭馬，但也獲得2亞1季，周三派5駒列陣，配潘頓及麥道朗幾匹俱排好檔起步，又可以急起直追，大彩池就搵蔡廐馬做重心！

三T頭關第5場跑1800米且屬全晚唯一盃賽場合，「波爾多」今季跑過3仗熱身已足，上仗交由麥道朗再戰嫌短的谷草一哩，雖然只得第8名，但只輸3個多馬位不遠，今回重返兩捷路程兼排1檔好位，坐位望贏。三T次關第6場四班1650米，「先到先得」上仗轉場初跑谷草一哩，配田泰安排1檔起步，步速甚快下守好位以鼻位衝贏「瀧澤飛駒」勝出，今回蔡約翰將此駒一併交由麥道朗執韁，似乎想藉麥道朗騎功幫助再下一城。此場配腳當然要繼續吼4檔潘頓策騎的「瀧澤飛駒」及1檔田泰安坐騎「紅海勁」。

三T尾關第7場三班1000米，蔡廐6歲馬「有財有勢」作季內首戰，早前於從化連番試閘操足，本身擅跑谷草但頗考際遇形勢，留意同程一戰曾得殿軍，排4檔起步有力加入戰團。

六寶獎$1500萬信麥道朗精神

麥道朗剛周日憑沈廐「浪漫勇士」與姚廐「遨遊氣泡」贏出G1，堪稱旺人。今次六環彩編在第4場至第9場，留意尾兩場賽事，沈集成與姚本輝繼續將勇馬交予麥道朗攻堅，當然不用懷疑戰意，而且兩駒形勢均見突出，博1500萬六寶獎就靠旺門組合。第8場四班1200米，沈廐「怡昌精神」上仗配麥道朗於直路外疊狂追以輕鬆姿態勝出，5歲馬大熟大勇，實力最為突出，而且後追馬排10檔也影響不大，力足連捷。

第9場姚廐「極速奇兵」今季跑過3仗，首戰得第2名，而上仗轉由麥道朗執韁得第5名，睇番該役排12檔起步，早段被迫留到最後下追近，今次轉排1檔起步，形勢改善下威力有望提升，捧得過。