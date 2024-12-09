希斯捧G1連贏4日　已經爬到上次席！

在2020年在港重新開倉後，希斯首3季交出逾30W，上季則升至47W，而今季更進一步，現時已贏夠20W，馬房明顯進入升浪期！剛周日再憑「嘉應高昇」捧走香港短途錦標，已連贏4期並升上練馬師榜亞席，距離領先的伍鵬志23W只有3場，只要希斯保持強勁氣勢，有望衝擊冠軍寶座，今期谷草夜賽派4駒行精兵策略，其中「囍眼光」用潘頓捲土重來，有望延續佳績。

第4場四班1200米，「囍眼光」PPG上季在港5月出道，第2仗已在谷草1000米跑獲季軍，而今季轉4歲更添成熟，預期很快可以贏馬交代。可惜最近跑谷草經常受阻，影響發揮，加上本身跑法靠追，出戰谷草1000米最短途程頗蝕底，因此未能交出成績。不過，留意上仗騎師賽抽中潘頓拚敗後隔一周用王牌增程上1200米且潘頓再騎，決心甚大。季初曾在谷草1200米跑獲殿軍，此程亦合發揮，有力贏番次。

此外，希斯今次亦有成熟分子配合攻勢，包括6歲「喜勝威龍」及7歲「錢多多」，兩駒均值得特別重視。第5場「喜勝威龍」今季4戰合共取得1冠2季1殿，演出忠心且狀態長勇，留意在五班跑谷草一哩建功後，近兩仗回升四班再攻同程也有威脅，今次安排增程上谷草1800米亦有計算，此駒同父馬「港林福將」正是擅跑谷草1800米，而「喜勝威龍」續配黃智弘減7磅着數，有權摘下今季第2W。

第6場四班1650米，「錢多多」上仗配湯普新跑同程只輸兩個多馬位而回，表現不俗，馬匹敗後再獲減分，現評48分比起對上贏馬時低兩分，計數隨時反彈。湯普新今次停賽復出再獲得此匹機會馬帥權，相信也會好好把握。

再睇操練，「錢多多」今賽前主要在從化備戰，上月尾當地登山跑道與兩匹廐侶拍跳，其後又於草地快試才返港，埋門則於沙田由湯普新親跳一課仄準，動態積極，用王牌排3檔值博。