短途王增程跑經典一哩？希斯：下場贏得易先諗

希斯馬房「嘉應高昇」剛周日(12月8日)於1200米一級賽香港短途錦標上陣，結果此駒首次參戰國際一級賽兼掛頭牌出戰就掄元，而且其獨贏賠率亦熱至1.1倍，足見市場對此駒信心滿瀉。而希斯賽後亦都有餵「嘉應高昇」食紅蘿蔔獎勵！在「嘉應高昇」捧走G1後，練者曾表示馬兒下仗將出戰1月19日速度系列首關1200米一級賽百週年紀念短途盃，之後再向1月31日香港經典一哩賽。

今日(12月10日)希斯向《東網》馬經透露，以往不少參戰馬經過一場硬仗後，之後幾日食欲未必見好，但「嘉應高昇」賽後兩日食料甚好，牠更吃光所有飼料。練者對於「嘉應高昇」可順利在香港國際賽證明能力當然感到雀躍，不過希斯今日就表示，自己將會以百週年紀念短途盃主要一仗，若然「嘉應高昇」贏馬姿態輕鬆才會考慮增程角逐經典一哩賽，而「嘉應高昇」如果看來贏得不算容易，將會放棄增程。

希斯又表示，現時「嘉應高昇」長遠目標仍會放在下年10月舉行的珠穆朗瑪峰錦標，已經有10個人聯絡他，希望可達成協議讓「嘉應高昇」參與其中，但現時仍言之尚早，但如果「嘉應高昇」決定遠征的話，自己會安排牠在港試好大閘，亦會渡江試谷閘，好讓馬兒早日適應不同場地，然後才會出發到澳洲。