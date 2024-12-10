家陣得5W...蔡約翰反彈未吖？

蔡約翰慣性歎慢板，馬迷最期待之11月猛烈攻勢，今季並未出現，11月至今只收穫2W，自從11月20日贏完「先到先得」之後，足足5次賽事未有頭馬見面，周三晚派新勝的「先到先得」出戰，今戰全部賽駒由麥道朗、潘頓與田泰安3位好手助陣，務必盡快重響勝鼓，打破頭馬荒。

蔡約翰上季開鑼至10月底表現一般只得3W，但11月至國際賽日為止，一口氣狂掃11W，但今季演出卻差天共地，同一時段只交出2W。另一方面，蔡約翰今季亞軍次數多達18次，而且超過半數以短頭或頸位飲恨，可見未獲幸運之神眷顧。為求走出低谷，蔡約翰決定用最強配搭，與一眾前列高手合作，亦展現其急於交代決心。

當中蔡約翰今次再與麥道朗合作2駒，第5場「波爾多」上場人馬合作雖欠成績，賽後報告表示受制於不利檔位被迫留後，卻遇上慢步速不利後上，騎者今仗未肯放手，增程跑1800米且排1檔，仍有跟進必要。

至於第6場新勝谷草一哩的「先到先得」，質新馬於跑馬地找到出路，今次由贏馬拍檔田泰安換上連贏兩項國際賽的麥道朗，威力肯定有增無減，信賴騎練默契，當不會錯過爭取表現機會。

有財有勢潘頓合拍

另一方面，潘頓今戰同樣獲蔡約翰委以重任，第7場「有財有勢」可謂駕輕就熟，久休分子操好才作季內首戰，已準備就緒。

第3場初次接手「美麗之光」，事實上潘頓曾多次親試大閘，默契早已養成，今次有好檔之助，隨時有不同演繹。