【張基焦點】獎星1800大展所長

羅富全馬房周三跑馬地賽事陣容不弱，「獎星」無疑上周三於騎師賽表現平平，但匆匆再出增程跑1800米肯定合腳法，換人可以變身。另外，「巴薩諾瓦」於巫偉傑馬房演出穩定，現時跑谷草1000米威力仍大。「神煞金剛」終於搵到大長途出路，在五班有優勢，已屆交代時。「風起雲湧」剛戰終於現真身，今次再跑谷草一哩，埋門工夫積極，可補中。

第5場四班1800米，香港高爾夫球會百週年紀念盃，「獎星」的外地賽績已證明是一匹典型長途馬，只是來港後水土不服，一直不在狀態，直到上季中期才愈跑愈弗，演出亦穩定，只是今季落腳明顯愈來愈慢，表現合格但似乎一哩已嫌短，今次終於肯增程跑1800米，同場快馬不少，中段更可能有「躡景追飛」加速上前，步速不會慢，改用何澤堯可以好好發揮。

第7場三班1000米，「巴薩諾瓦」今季於巫偉傑訓練下表現穩定，同程次次都有獎金，上仗出閘慢兼檔差也只輸兩馬位，今次檔位理想，班德禮已騎慣騎熟，預計步速夠，要吼。

第1場五班2200米，「神煞金剛」屬遲熟大長途馬，需要時間成長，上仗證明除去配備只綁脷的效果最好，今次復課明顯狀態更進一步，幕後想交代鬥志百分百，可以補中。

第6場四班1650米，「風起雲湧」上仗已落飛，抽2檔但沿途仍走二、三疊，最終造快時間下只不敵「勝意」得亞軍，復課後猛做工夫，今次又抽好檔，同場快馬不多，形勢有利，機會樂觀。