【進階選項】先到先得鬥心一流

4場國際賽圓滿落幕，而賽前大會官方海報的3匹預賽冠軍「嘉應高昇」、「遨遊氣泡」及「浪漫勇士」，一個月後亦正式登基在正本戲封王，不少海外賓客還大讚馬會未卜先知。除無敵馬王「浪漫勇士」外，兩度遠征失手的「遨遊氣泡」則佔有主場之利取得重要勝仗，麥道朗自然功不可沒。那邊廂，日本隊以0勝海外G1結束2024年馬季，但4場國際賽派9駒獲2亞3季上名比率亦高，三冠馬后「自由島」交出應有水準，最後兩段開出最快末段追回第2，人馬已盡所能。

尚有4次賽事便結束短暫客串，全球最佳騎師麥道朗此刻心無雜念鬥志加零一，蔡神仙累積18個第2，今期又要搵J-Mac幫手。

第5場「波爾多」上場步速不合兼路短追近，回師1800米可爭，但第6場「先到先得」相信連捷機會亦高。季內田草接近後，上場返回谷草跑一哩，結果排1檔在田泰安胯下鬥贏當日手風平平的潘頓，為他取得騎師賽入場券。但看末段走勢，「瀧澤飛駒」已一度超越，但當再貼近時，「先到先得」即伸長馬頸，反映馬兒鬥心旺盛。今次兩駒再碰頭而換上麥道朗跑均速更放心。

第8場「怡昌精神」今季4戰全上名，前仗因內檔跟前效果唔算理想，故上場9檔初配麥道朗即用回之前留前鬥後戰略，末段衝刺凌厲以超班姿態打開勝門。今場加4磅去到134磅同樣排外檔，估計跑法相若，體重1240磅大馬但跑谷草轉彎靈活，如無意外可再贏一仗升班。