【三重彩地帶】步「速」我話事　今場大餐士

第1場五班2200米，其中6駒有份跑總場次176同程，「竣誠駒」以超班能力造快放速放返，「皇金風速」緊隨其後有點跟散只跑第4，但今場很大機會由牠主導步速，慢步速居多，過往2W均由巴度經手，留放尺寸心中有數。

「大登殿」跟在中列不賺也不蝕，用潘頓跑五班賽兩戰冠季各一，始終佔點班利。「神煞金剛」後上入Q是步速受益者，但今場未必有相若形勢。「樂捉鳥」今季4敗而評分已落入射程範圍，畢竟上季五班兩捷實力稍勝一籌。「香港精神」轉倉後未有建樹，用到最合拍的田泰安乃最後殺着。

第2場五班1000米，「謙謙君子」上場慢閘兼塞車，可以錯的都錯了，今次換班德禮，人馬前次獲殿只負乘內亦合拍，發揮正常可期補中。「花好月盈」兩戰五班獲亞殿，級數稍稍佔優，換麥道朗人強馬壯。

「佳尊三」今季頭3仗都殿後包尾，上場突然快閘，雖敗但有明顯起色，此程贏過亦屬射程。「天分高」季內5仗不是氣管有痰便是走位欠佳，仍兩度入位證明有一定能力。「紅海風帆」上季四班同程入位，現居五班有力討價還價。「同滿滿」上場慢閘焗追錯有錯着贏馬而回，搵到最佳跑法可期再進。■海東