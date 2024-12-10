【晨課起筷馬】強手壓陣　係時候反彈

第5場四班1800米，香港高爾夫球會百週年紀念盃，沈集成馬房「躡景追飛」前季3W後，幾經艱苦先至喺上季尾贏番一仗，隨後時間又再打回原形，又要等減分？但其實此駒前季評分曾扳上60分高位，反映現時評分仍有上升水位，只是遇不到好手發揮，馬房亦未心急催谷吧！

7日兩度安排試閘

「躡景追飛」今季已經兩仗熱身，雖然均三甲不入，但亦所負不遠，戰鬥力並未減退，慢熱馬狀態愈跑愈好可以預期。上賽後復課初期仍有正常操練工夫，直到11月中卻出現一些變化，竟安排喺從化7日內兩度試閘。

首課草地1200米閘，沿途居後，早段騎都唔多肯走之下，9駒出試跑第8名，直路開鞭都唔多追，表面看似完全欠缺作戰水準，或者認為路短未能發揮水準？6日後試第2課泥閘1200米，出閘輕催下跟得比上課前、更從容，彎位開始移出五疊逐步加速，鞍上見習學員張文軍收緊韁繩作催策下，馬匹最後百餘米先撻得着，最後幾步以勁勢撲上，過終點後餘勢遲遲未停，姿態渾身是勁，同上一回試閘可以話完全兩回事，狀態已出現明顯變化。

「躡景追飛」今仗回師曾4捷的谷草1800米，鞍上人改配貝知仁，雖然騎者來港尚未開齋，但已先後3度上名，鞍上功架十足，放又得追又得之餘，最重要願意作出嘗試，誇張啲講，現時騎師陣營中少有清泉……起碼暫時仲係！

■陳志懷