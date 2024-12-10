【耀眼精選】優才轉場變身

馬壇年終盛事香港國際賽完美落幕，主隊3大巨頭幸不辱命，強勢助港隊連續3年中三元。

同對上兩年明顯唔同嘅地方，今次嘅A欄似乎唔係我哋熟悉嘅大賽跑道，更準確嘅形容係今次條草地唔係近兩季好似專為「金鎗六十」度身訂做三疊好過一、二疊，反而一反「常態」貼欄有得跑。筆者唔係抽秤點解之前厚待「金鎗六十」，個人其實非常支持有特別對待，為呢類王者營造最有利嘅競賽環境，正如足球比賽，為咗勝利，唔少球會、甚至國家隊都絞盡腦汁，唔小心整壞對方更衣室冷氣，故意猛淋水搞到場地爛蓉蓉……總之你諗到、諗唔到嘅蠱惑招數，只要削弱到對手發揮都會用到，唔係嘅話咩叫主場。

今次非一般嘅大賽A跑道，直接斷送兩匹國際賽參戰馬嘅爭勝機會，一匹係本欄當日提供嘅「鮮紅葉」，另一匹就係筆者由出道捧到依家嘅「錶之銀河」。其中「鮮紅葉」舊年日本盃試準乾快地性能，足足部署一年刻意留力嚟跑香港瓶，可惜場地不似預期，太想贏嘅溫蘿焗住揀響入面搏位，如果只求一席，就會響出彎前寧願蝕少少，都拉出最外疊望空衝，至少可以追入季軍。

「優才」上月初出田草1400米輸唔遠，「大震撼」後裔熱身後轉戰更合性能谷草一哩，有力變身。