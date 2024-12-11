【分秒在握】海盜1800出沒注意

雖然潘頓剛周日起孖兼勝出一項國際賽，但風頭可以話盡給麥道朗掩蓋，後者來港頭馬不斷兼陣上賣力，的確贏盡掌聲。不過潘頓紮根香港多年支持甚多，「北海盜」就有機會征服1800米。

現時的麥道朗，正處於策騎生涯的巔峰期，情況猶如當打時期的莫雷拉及潘頓，要追要放每每得心應手，而且滿滿自信心之外更想到做到，因此看其策騎，其實頗為賞心悅目。不過潘頓已是「老香港」，與眾多練馬師有着千絲萬縷的關係，因此實力坐騎眾多之下，要爭取成績亦非難事。

潘頓與賀賢都是來自澳洲，多年來一直維持良好合作關係，今次兩人第5場攜手的「北海盜」，雖然初次出爭谷草1800米，但就絕不能看輕。事實上，這匹5歲馬正處於當打期，上季尾就試過在谷中一哩兩連勝。來到今季，「北海盜」的部署未有急於一時，表現在賽事中循序漸進，季初在田草1400米及谷中一哩搶前草草了事，到了第3仗回配潘頓，即在谷中一哩跑第3名，若非末段受阻未能望空，相信會更加接近。

上仗「北海盜」初戰泥地賽，首次跑1800米留前鬥後，轉直路彎時仍落後甚遠，潘頓見大勢已去，輕騎追回第5名可以話恰如其分，一來試準1800米氣量與後勁，二來耗力不多，如是者可以話為今次增程做足準備。

■長風

第5場 1北海盜 2波爾多

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