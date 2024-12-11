無份跑國際賽　敖朗力留法成功衝擊今年第100W

來港出戰香港一哩錦標嘅法國賽駒「別具風味」，一路合作開嘅年輕騎師敖朗力(Antonio Orani)，雖然佢早前遠征澳洲金鷹錦標跑第2，被罰停賽1個月，兼且罰款3萬澳元，照計日子可以趕及復出來港披甲，但最終幕後都係換上大賽騎師杜滿樂，但賽果還是不似預期。

至於敖朗力，上周五選擇響里昂復出，當日上陣已經有頭馬，嚟到昨日於馬賽舉行嘅沙地賽事，佢就衝擊今年個人第100W，結果響第5場策騎Lord Of Day完成目標，而接住第6場賽事，更以No Bay錦上添花，成功起孖，累積今年第101W，而佢亦成為今年能夠完成第100W騎師。

由於法國馬圈競爭激烈，就算有支持一年騎足要贏過百W，並非易事，當今馬壇除咗紀仁安(248W)同巴米高(207W)兩位係必然人選，今年贏過百W，仲有現時在港客串排第3嘅貝知仁(150W)、杜滿樂(124W)、鮑志樂(104W)、彭國年(104W)同剛破百嘅敖朗力(101W)。

成名較早嘅貝知仁，今年就率先來港客串，又睇吓一連兩年贏馬過百場嘅「敖朗力」，會唔會成為下位訪港客串嘅法國騎師。