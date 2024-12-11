2025全明星一哩賽　升格G1移師費明頓舉行

全明星一哩賽對上一次於2022年費明頓舉行，勝出頭馬為「品德高尚」(Zaaki)。

維省賽馬會昨日公布，2025年將會升格成為國際一級賽嘅全明星一哩賽(All-Star Mile) ，參賽馬匹條件，並公布呢項賽事，由明年起將會連續三年落實响費明頓馬場舉行。

全明星一哩賽自2019年首屆响費明頓馬場，一直都係與考菲爾德及滿利谷三個馬場，輪流成為呢個賽事嘅舉行地方，剛舉行嘅一屆，就係由「珍蓮驕驥」取勝於考菲爾德馬場，而明年賽事，將定於3月8日超級星期六，與新市場讓賽兩項G1同日進行，成為秋季兩項重要大賽。

去年有8場指定賽事勝出頭馬，可獲直接參賽資格，今年縮減為5項，其中保留G1柯爾錦標(Orr Stakes)、G1未來錦標(Futurity Stakes)、G1澳洲堅尼(Australian Guineas)、G2布林美錦標(Blamey Stakes)四項，與及新加入一項表列賽Elms Stakes。當然亦會歡迎具實力之外咭對手報名參戰。

雖然全明星一哩賽明年升格為國際一級賽，總獎金卻由今年375萬澳元，大幅減至250萬澳元。