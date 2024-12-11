【戰況R1】蘇偉賢賀壽不成　許晉奎兩年來首次拉頭馬！

上次差一步飲恨的「神煞金剛」，今晚順利補中喇~頭場五班谷2200米，得8隻馬跑，結果開條熱門Q，葉廐「神煞金剛」上次僅敗於「竣誠駒」，今次原班人馬再來，沿途留到最後，彎位艾兆禮一度想移出外欄衝，但見前面一堆馬海，索性拉番入內欄捐，呢場馬少畀佢搵到位趕上，終點前剛好趕過放頭一早走甩的「皇金風速」，「神煞金剛」唔單止首嚐勝果，而且更係馬主許晉奎逾兩年來首次拉頭馬，賽後佢梗係開心喇，不過表情王蘇偉賢就慘啲，佢昨日生日，但呢場「皇金風速」輸最後一步呀...

馬主許晉奎表示今次「神煞金剛」上次表現已經唔錯，上次贏自己愛駒嘅「竣誠駒」今次都升班，成組對手唔算強，今次賽前騎練都好有信心，自己都係，但更多嘅係平常心，因為自己都養咗好多年馬，大大話話拉咗5-60次頭馬，今場最緊要都係睇臨場發揮如何，自己鍾意睇住愛駒後上贏，如果放頭帶到尾唔太過癮。

許生話自己由葉楚航做騎師嗰陣已識佢，當簡炳墀退休後自己都係畀晒啲馬佢練，咁多年來都冇轉過練馬師，因為都唔鍾意成日轉練馬師，而葉楚航都有交帶。其實個個都想買到好馬養到好馬，以前自己都有養過啲好馬，但唔係人人都咁好彩，都唔係成日都咁有運氣，有時用好貴嘅價錢唔代表買到好好嘅馬，近年啲馬王其實價錢唔算貴，自己都希望嚟緊有啲好馬，亦都有1-2匹新馬即將服役。

航哥第7W到手，至於早前成日跑P的艾兆禮，近期都贏番馬，頭馬數字上番去13W，是場跑第3、4名，係「樂捉鳥」及「香港精神」。

第1場賽果：6-7-5-4

二重彩賽果：6-7(最後賠率13)