【賽後報告】鐵三角流鼻血　爭金奪冠頭罩移位

是晚賽後報告撮要：

第1場：「同滿滿」抵達起步點後被發現口內有血，其後接受獸醫檢查，獸醫認為此駒適宜出賽。起步時發生碰撞。賽後，貝知仁報告，是晚首次角逐2200米途程的坐騎未能應付此賽途程。「神虎金剛」患有「喘鳴症」。

第2場：「會展二號」與「天分高」衝出閘廂前門，其後未能受騎師約束下跑畢一圈，兩駒被小組著令退出此賽。

第3場：貝知仁（「富國兄弟」）承認一項不小心策騎〔賽事規例第100(1)條〕，事緣於接近150米處時，他未有作出足夠努力阻止坐騎向內斜跑，導致「酷霸王」失去跑線及須勒避。在衡量判罰輕重時，小組裁定貝知仁的不小心策騎程度屬第1級，以及影響情況屬第2級，也考慮了他的極佳策騎出賽紀錄。小組裁定適當的罰則為予以譴責。

宣佈覆磅完畢前，田泰安及練馬師容天鵬觀看巡邏影片，以確定是否有足夠理據以「伶俐驫駒」於末段勒避為理由而提出抗議。由於他們決定不提出抗議，而小組認為抗議的理據不足，因此宣佈覆磅完畢及確定評判員宣佈的名次。麥道朗（「電訊龍駒」）承認一項不小心策騎〔賽事規例第100(1)條〕，事緣他於末段容許坐騎在尚未充分帶離「伶俐驫駒」下向內斜跑，導致「伶俐驫駒」勒避。考慮到此項事件的特別情況，麥道朗被罰款6萬元。在衡量判罰輕重時，小組裁定麥道朗的不小心策騎程度屬第2級，以及影響情況屬第2級，也考慮了他的極佳策騎出賽紀錄。

第4場：賽後，霍宏聲報告，「決一劍」大部分途程須在沒有遮擋下走外疊，因而在直路上衝刺乏力。

第5場：「鐵三角」流鼻血。「喜勝威龍」見習騎師黃智弘覆磅時為115磅，他因返回覆磅時超磅2磅，被罰款3,000元。

第6場：「寶成智星」被查詢有關進步表現時，練馬師丁冠豪表示，此駒自轉投他的馬房後，他認為此駒不適應在其他馬匹外側競跑，因而讓此駒重戴眼罩。他說，賽事早段步速較標準時間為慢，有助此駒發揮，此等因素為此駒是晚表現進步的原因。賽後，麥道朗表示，賽事早段及中段步速較標準時間為慢，自500米處起賽事演變成各駒加速奮力衝刺的局面，「先到先得」於此階段停滯不前，花了一些時間對催策作出反應。

第8場：賽後，霍宏聲報告，「旅遊高球」沿途內閃。「聯歡兒」大部分途程在沒有遮擋下走外疊。賽後，潘明輝表示，他於陣上對坐騎的動作有些疑慮。賽後立即接受獸醫檢查，並無發現任何明顯異常之處。

第9場：賽後，潘頓報告，「爭金奪冠」在閘內煩躁不安，開閘時令頭罩移位。他說，他因而在開閘後瞬即調整頭罩位置。他又說，他認為坐騎如上仗般表現令人失望，或要在下次出賽前小休。練馬師巫偉傑確認將讓此駒短暫休賽。