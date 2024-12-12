【賽馬以外】平均每場100萬　麥道朗笑到喊

相信馬迷應該對潘頓早兩年嘅銀行戶口論有啲印象，就係潘頓笑當時已經喺澳洲炙手可熱嘅麥道朗，應該嚟香港發展，事關只要麥道朗喺澳洲跑完1日賽後望望自己銀行戶口，然後再睇吓潘頓喺香港跑完1次賽事後，銀行戶口個數目，就會覺得自己有啲笨，事關佢覺得麥道朗喺香港可以搵到6、7倍嘅錢。

究竟呢樣嘢係咪事實？無疑澳洲賽事獎金唔低，但香港比較，平均獎金又似乎真係更加吸引，同埋最近呢兩年馬會又不斷加獎金，麥道朗呢兩年都會嚟香港客串一段短時間，相信佢都充分感受到自己銀行戶口數目嘅增長速度又幾快啦。就以今季嚟講，麥道朗喺上個月17日中銀賽馬日先至正式來港客串，到依家唔夠1個月，加埋有13W，但呢樣都唔算太誇張，更驚人嘅係佢呢13W之中，有4場係分級賽頭馬，包括上周日捧走香港盃、香港一哩錦標，令佢季內累積獎金達64,040,955元，僅次於潘頓嘅7,900萬，布文騎足幾個月都係得3,433萬，只係麥道朗嘅一半左右，就知麥道朗吸金能力有幾驚人。另外，麥道朗今季暫時只係出賽64次，就有6404萬獎金，換言之佢平均一場賽事就有100萬，所以是否長駐香港，對麥道朗嚟講並唔係一個yes or no嘅問題，只係幾時發生啫。

麥道朗能夠喺3年內兩度成為浪琴全球最佳騎師，充分證明佢大賽成績驕人，當然呢樣同佢獲得「浪漫勇士」帥印一定關係，但無可否認近年啲澳洲大賽，佢都差唔多贏過晒，咩墨爾本盃、覺士盾都係囊中物，就知佢喺澳洲嘅地位有幾高。當然亦正正係呢個原因，麥道朗目前才仍未放棄澳洲嘅策騎基地，始終佢仲想打破岳禮華嘅最多澳洲G1騎師嘅紀錄，同埋既然暫時嚟香港玩幾個月，都搵到咁多錢，現階段食晒兩家茶禮，應該係最好嘅處理手法，然後再等到潘頓掛靴先嚟香港，合情合理啫。

不過，有時又不得不讚前練馬師大摩嘅眼光，講緊係2012年，即係12件前，麥道朗仲喺一個20歲嘅小伙子，佢已經決定搵呢位當時啱啱冒起嘅騎師夥拍「軍事攻略」跑冠軍一哩賽，結果擊敗「精彩日子」、「天久」同埋「雄心威龍」，攞到佢喺香港首場一級賽頭馬，當時大摩已經話呢位新西蘭好手必成大器，果真如此。當然喺過去十幾年，麥道朗都唔係一帆風順，當中都經歷過受折，罰停賽一段長時間，只係估唔到刑滿復出後，佢可以更上一層樓。依家佢手執「浪漫勇士」同埋「遨遊氣泡」，唔知佢有無機會成為首匹以客串騎師身份突破1億獎金嘅騎師啦！

■山無陵