剛周三夜賽，六寶獎一注獨中派逾1548萬元，結果有8元中獎，幸運兒取得豐收！今期沙田日賽，三T及六寶獎預計10元一注獨中俱可獲得200萬元，潘頓剛與希斯及蔡約翰合作贏馬，正好今次三T頭兩關見到潘頓策希廐「綫路盈樂」及蔡廐「一起美麗」，捧得！

三T頭關第4場四班1000米，希廐「綫路盈樂」獲潘頓重視再騎，此對騎練剛周三有「囍眼光」於前一仗受阻拚敗後補中，「綫路盈樂」必具決心拚勝，再睇此駒今季兩戰俱由潘頓策騎，跑獲第3名及第4名，今賽前潘頓親試1000米草閘仄準，縮程跑直路賽，誠意十足。

三T次關第5場四班1600米，潘頓接手「一起美麗」排1檔靚位有賺，況且上季潘頓曾策騎此駒上名，人馬合拍可予厚望。也留意騎者剛周三接手蔡廐第2次上陣的「美麗之光」排2檔勝出，今回「一起美麗」也有望憑靚檔突圍。三T尾關第6場四班1400米，「元朗精英」今季跑過3仗熱身充足，季內未勝馬隔個半月再跑，潘頓賽前幫手拍跳，捧場時候又到。

若博六寶獎，除了吼潘頓坐騎，留意第9場排2檔的麥道朗坐騎「駿步騰飛」，以及第10場排1檔的希威森坐騎「信心星」，此兩匹新勝馬俱有好形勢幫助，機會均值得看好。