游達榮派遣7駒上陣　來港開倉最誇今次！

新倉主游達榮周日賽事動員7駒參戰，開季以來首次如斯大陣仗，今戰派出陣容之中包括季內3匹頭馬「焦點」、「銀亮奔騰」與「駿步騰飛」，再加上新加盟「帝豪歡星」與初出「光年魅力」兩匹生力軍，俱可視為今戰數胡籌碼。

游達榮12月一連幾次賽事出馬有限，顯然並不急於一時，於香港國際賽周避重就輕，以免與一眾強手硬撼，伺準形勢今戰旗幟鮮明，當中第10場一出即勝的「銀亮奔騰」，首戰三班即於強組1400米後上爆冷，今次乘勝追擊卻放棄贏馬途程，選擇增程1600米再戰。若以上場1400米步速偏慢賽事，「銀亮奔騰」受騎甚合田泰安發揮，雖然只贏半身位，實際愈騎愈有，練者對於今仗增程部署，顯然早已心中有數，且看田泰安如何克服14檔，論馬當有可爭之道。

至於第8場三班1400米，游達榮安排澳洲自購馬「光年魅力」出戰，也是有備而來，艾兆禮一手包辦兩課大閘，走勢平穩有進，游達榮今季不乏「競駿皇者」及「銀亮奔騰」一出即勝新馬。此駒埋門工夫明刀明槍，首戰已可及鋒而試。

駿步騰飛愈戰愈勇

至於第9場「駿步騰飛」剛戰轉場出擊得手，贏馬過程比谷草取勝姿態更從容，雖然今仗頂磅迎戰，惟原裝人馬挾新勝銳氣再來，大有機會成為游達榮在港從練首匹3捷馬。另外新加盟扳強出戰的「帝豪歡星」，檔利強配兼作出配備變動，轉倉即變身非奇事。