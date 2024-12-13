【周日轉播賽】驚天才子瞄準南美凱旋門大賽

2400米草地一級賽卡洛貝格大賽將於香港時間周日，在阿根廷布宜諾斯艾利斯市郊的聖艾斯圖馬場舉行。這項被譽為「南美凱旋門大賽」的盛事，今年將首度列為全球匯合彩池賽事。

今屆賽事，以「特別密碼」最受注目，這匹4歲佳駟今季先後攻下2000米阿根廷錦標、2400米聖馬丁將軍大賽及Copa De Oro 3項一級賽，今仗續夥拍老拍檔戈鋒天上陣。「特別密碼」今仗面對19匹勁敵，包括來自巴西、烏拉圭及秘魯的良駒。

儘管「特別密碼」正值勇態，但牠抽獲最外的20檔，令幕後團隊大感驚愕，幸好由出閘後至首個彎位前有一段長直路，讓「特別密碼」有機會取得好位。然而，檔位不利無疑會增加「特別密碼」的爭勝難度，讓同場對手有機可乘。

「驚天才子」是陣中唯一年內曾擊敗「特別密碼」的賽駒，今仗更強配南美頂尖騎師之一的盧念繼，騎者將力爭第4度勝出此賽。「驚天才子」抽獲9檔，盧念繼在出席抽籤儀式後更熱切期待今屆賽事，他說：「我們的運氣不錯，最希望抽獲的檔位是9檔，然後是8、7和1檔。」這位來自科爾多瓦的好手很有信心能夠攻下卡洛貝格大賽。

「驚天才子」於8月競逐2400米草地二級賽時改變戰術，居於較靠近領放馬的位置競跑，結果以佳勢勝出，盧念繼表示：「我整年都在為此賽努力，一直等待哪一駒會是我的坐騎，我的朋友5個月前已經問我將策騎哪一駒。『驚天才子』本領非凡，常有好表現，馬兒今年將以巔峰狀態參賽。」

本屆賽事陣容鼎盛，3歲新星「壓軸呼聲」上仗剛勝出2000米一級賽賽馬會大賽。「真誠男」該仗以個半馬位之差跑獲亞軍，牠與另外3匹當時落敗的賽駒，今仗將與「壓軸呼聲」再度碰頭。

該仗跑獲第4名的「天然而成」，其後從容地攻下2400米三級賽，而牠在這場勝仗的全程締速，比「特別密碼」在同日的Copa De Oro中造出的頭馬時間更快。而「爵士生輝」去年在卡洛貝格大賽取得第4名，今年捲土重來。

秘魯賽駒對上一次揚威此賽已追溯至1993年，今年的秘魯代表「菲力爺」，去年曾在此場角逐2000米一級賽拉丁美洲大賽，以悅目姿態跑獲亞軍。

「木偶大師」則是今年卡洛貝格大賽3匹烏拉圭代表之一，今仗將力爭轉投練馬師孫鼎鵬馬房後4連勝。孫鼎鵬於2021年首次派馬出戰此賽即取得第4名，今年將第2度參賽。此外，4屆香港冠軍騎師莫雷拉也會亮相今屆賽事，他策騎巴西代表「鐵石心」上陣。