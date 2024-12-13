【論戰天下】南美版凱旋門！阿根廷釋出特別密碼！

繼上年10月拉丁美洲大賽後，再轉播阿根廷賽事，卡洛貝格大賽有南美版凱旋門美譽，來自巴西、秘魯、烏拉圭及智利馬匹與主隊阿根廷比拚。「特別密碼」應是主隊實力最強，希望能克服大外檔。「特別密碼」是去年阿根廷二千堅尼冠軍，今季4戰3冠1亞且兩勝一級賽，無論泥地抑或草地都應付自如，贏來亦具霸氣，雖然抽到最外的20檔，但聖艾斯圖馬場2400米出閘後有長直路攝位，同場主要對手都為其蹄下敗將，奪標呼聲甚高。

「驚天才子」另一匹年內演出極準馬匹，8戰全入前4名，今季復出戰力續增，雖然兩度在一級賽不敵「特別密碼」，但8月亦曾憑跑法佔先機走甩擊敗該駒，排檔相對理想而騎師盧念繼過去曾3勝此賽，亦屬爭勝主角。

「衝擊我心」踏入2024年7戰亦全入三甲，今季兩度得季，鞍上人韋應霖曾兩奪此賽，前年便策騎已落戶香港的「愛心神駒」勝出，計實力稍低於「特別密碼」，同樣外檔要睇際遇，不過此駒在聖艾斯圖馬場，總共10戰6冠3位是其福地。

今場最暗牌是只出道兩戰全勝的4歲馬「酒博士」，6月初出2200米草地大勝，上場相隔5個月再出縮程跑1600米泥地又贏一條街。當然大跳班跑南美最高殊榮一級賽難度超高，但或許潛藏極高，拖一票保險。