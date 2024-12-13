布文星期日要做幾多次OK手勢？

布文於12月首戰中三元先聲奪人，但接住香港國際賽周卻是「0」進帳，經過剛周三谷草夜戰停賽一天，周日刑滿復出即有一手重兵，重心人物務必積極爭取頭馬，重駁勝纜，展現OK哥本色。

布文周日參戰坐騎之中，友好馬房如方嘉柏及蔡約翰等固然有支持，而與蘇偉賢合作的「十二神將」，更值得憧憬。布文雖然騎功過人支持眾多，但歷來甚少與蘇偉賢合作，更遑論有頭馬見面，季內亦只曾合作一匹「馬特峰」而已，如今既有這匹實力分子再度攜手，有望為兩人合作帶來突破。

「十二神將」自今季復出首仗贏馬後，一連兩仗受制於不利檔位，加上前仗潘頓直路跑法賽後被抽秤，而剛戰末段「跳影」亦影響走勢，形勢欠佳下兩戰俱跑第5，如今再攻強項田草一哩，重磅馬改用布文操刀，受惠於減輕死鉛負擔，練者用人固然有針對性部署，強配兼檔利，當有拚個明白之決心。

另外，布文與希斯今戰合作，勢成騎者叫胡籌碼之一，以兩人之間合作，緊密程度或不如OK哥與蔡約翰或賀賢，但顯然是重質不重量，就以布文季內只為希廐馬匹效力4次，取得2冠1季1殿，巧合贏位全集中在田草1400米，「奔妙星」正為其中上名馬匹。

奔妙星上仗季軍高水

「奔妙星」今季於田草1400米贏馬開竅後，專攻此程表現穩定，上場布文接手跑第3，敗於其後升班連捷的「但求開心」不足為辱，甚至亞軍的「開心樂園」再出亦補中，賽事參考指數極高，今次再藉配備變動加強馬匹新鮮感，原裝人馬再戰，必圖收復失地。