抵達杜拜打點馬王遠征　沈集成感謝杜拜馬會安排

香港馬王「浪漫勇士」於剛周日(12月8日)以強勁姿態第3度攻下2000米一級賽香港盃，總獎金已積至逾1億7000萬港元，打破前香港馬王「金鎗六十」全球最高獎金賽駒紀錄。不過「浪漫勇士」馬主劉栢輝目標已不在香港，他和沈集成已協議好「浪漫勇士」下半季將遠征中東。

「浪漫勇士」將於12月17日離開香港，而沈集成已於12月12日起程，練者昨晚(13日)已抵達杜拜並前往杜拜美丹馬場觀賞杜拜賽馬嘉年華的賽事，期間他更接受當地主持訪問。沈集成表示，現時「浪漫勇士」將在1月24日出戰1800米一級賽傑貝哈特錦標，之後就會在2月22日出戰沙特盃，至於4月5日的杜拜世界盃賽日，暫時未決定「浪漫勇士」會跑那仗，但相信會在泥地2000米一級賽杜拜世界盃以及1800米一級賽杜拜草地大賽中二擇其一。

沈集成又透露，「浪漫勇士」上賽後狀態回復甚好，雖然上個月曾注射防疫針，但馬兒無異樣，而「浪漫勇士」與麥道朗十分合拍，又是一匹易於策騎，有鬥心的佳駟，而且馬兒上季已到澳洲、日本遠征也交出成績，現時牠將會到中東作戰，雖然「浪漫勇士」從未跑過泥地賽，但牠在香港泥地快試無問題，當然寄望牠在中東泥地續可交出好表現。

沈集成感謝杜拜賽馬會的安排，因為當地馬會安排他和太太參觀杜拜美丹馬場設施，例如檢疫馬房、配鞍處、過磅室、又視察馬場賽道等，了解當地配套後，可讓自己更易安排馬房員工工作。