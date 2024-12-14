【張基焦點】極速之子1400啱波路

最近來港客串的法國騎師貝知仁雖然仍未開齋，但整體演出並不差，今次獲得不少坐騎，包括減分已多的「極速之子」，有權帶來驚喜。另外，「冠寶駒」年紀漸大並開始力短，落到五班肯定有優勢，不能忽視。「一起美麗」已在陣上展現不俗追勁，重配潘頓可見真章。「極速贏」在四班肯定有優勢，麥道朗肯再騎，對手不算強可望扳回一仗。

第2場五班1400米，「極速之子」英國自購馬，質素不算太差，但花了頗長時間適應水土，最近狀態明顯見好，只是陣上頗為搶口，未能做好留放，近兩場跑1800米均見搶口，中段耗力多，今次縮回跑1400米，此類馬匹可能比較適應歐洲騎師韁繩，改用貝知仁或有幫助，留得住肯定可追一段。

第1場五班1400米，「冠寶駒」8歲老馬希斯接手後養得好，只是現時已力短，跑一哩途程未能貫注到尾，反而1400米仍有兩腳，今季曾於四班此程得季軍只半馬位負「友瑩仁」，其後再跑一哩表現平平，上仗1200米則擺明求減分，最近運上從化操有新鮮感，今次落到五班用有7磅減的黃智弘，騎練向來合作成績不差，值得留意。

第5場四班1600米，「一起美麗」質素不俗，上季尾已有接近演出，今季復出跑1400米拉士收復大量失地，復課試閘後追第4見靚，蔡約翰近期發動攻勢，今次增程改用潘頓，可見真章。

第6場四班1400米，「極速贏」今回狀態明顯較上仗更好，剛戰初戴羊毛面箍，走來不算順暢，轉彎落後太遠下追回季軍，今次麥道朗肯再騎，對手普通，贏面頗高。