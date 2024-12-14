【進階選項】包裝明駒展示實力

正當128分的「嘉應高昇」未決定會否在一月尾越程出戰香港經典一哩賽同時，其他疑似4歲馬經典賽事系列有份爭霸的賽駒亦開始為搶分努力，就像今午第10場三班1600米，幾匹今季名氣自購馬同場，加上以PPG身份出道已勝的「信心星」、「魯班精神」都有機會繼續向上，是一場高水準賽事。

伍廐「包裝明駒」上次初出前連番試閘走勢吸引，11月初婦女銀袋日登場，當時我在墨爾本亦和外國同行談及此匹來自維省的賽駒，完成工作後返酒店睇電視直播。12檔起步，早段看潘頓手勢是意圖拖後攝入博位，結果當然未能成功，300米起至終點落咗眼見頗輕手的5鞭。澳洲第2場已贏沙丘園1400米，全兄「一號站」由1600贏至2200米，上場如試閘般走勢後復課即加強備戰，從化兩課閘其一是1600米，增程排2檔應可主動上前守好位跑，表面疑點多會換到賠率，值博。

正路熱門應是第5場柏廐「昭易搵」，前仗閘前啡格配何澤堯落飛得手，上場換布文跑一哩，睇血統肯定無問題，反而有14倍分頭，但竟然被「江南勇士」殺低。有過一次路程經驗，今場亦由贏馬拍檔何澤堯重掌帥印，繼續抽到4檔會令此駒早段走勢放鬆，可期再贏升班。