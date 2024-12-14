【三重彩地帶】世一當然係最「威猛」

「世一」麥道朗今次客串期暫獲13W，合作次數最多兩個馬房是沈、蔡廐，但勝出率卻不及跟姚本輝，6次合作有3W，今日麥姚攜手的「一定掂」及「步大威猛」都是實力分子，可倚重做膽。

第五場四班1600米，「一定掂」今季4戰均配艾兆禮而兩度入Q，上場初試一哩表現一般，但今日仍棄兩度獲亞的1400而續跑1600米，換上麥道朗盡顯決心。

「一起美麗」唯一入位配潘頓，今季熱身後人馬即重逢。「東方飛影」7次跑四班賽全入前4名，班次稍佔上風。「昭易搵」上場初跑同程即入Q，有過路程經驗可期再進。「銀騰」上場強組獲殿，廖廐對來投馬頗急進，值得信賴。

第8場三班1400米，「步大威猛」上場同程固然留得較後，兼且當日利中內欄，本身走外欄不利場地欲追無從，賽後布文被問話，今次換人覺順理成章，加上轉配備，充滿變身的可能。

「穿甲戰鷹」上場初試一哩還要走外疊，不敗才怪，縮番跑較合腳法的1400米，並回配兩騎兩位的希威森，可望回復真身。「大浪圖田」季內3戰狀態與時並進，畢竟是上季三班同程頭馬，實力不用懷疑。「光年魅力」11月中試首閘居後，隔兩周再試即後上掄元，有明顯進步，游廐初出馬成績理想，小心為妙。■海東