【耀眼精選】健而快上仗走光

香港一哩錦標係今屆4場國際賽之中最多回響嘅一場，討論激烈程度比起舊年香港盃「先見」有過之而無不及。筆者心目中「遨遊氣泡」同「錶之銀河」都係天賦極高嘅馬，上季金盃本欄提到「以馬論馬，『浪漫勇士』應高3至5分，不過『遨遊氣泡』放頭、後追，全程望空蝕位，任何跑法都可以贏，純跑天賦往往遇強愈強，隨時交出百二分水準，睇吓呢匹天才型賽駒今場會唔會迫到『浪漫勇士』出真功夫。」結果「遨遊氣泡」無令筆者失望，同馬王鬥足一條直路只以頸位稱臣，事隔10個月呢匹天才型馬終於登頂成為真正國際G1冠軍。不過呢場頭馬係唔係實至名歸，唔同人有唔同演繹。

同人唔同命，「遨遊氣泡」起碼有兩場G1加打吡響手，同樣才華橫溢嘅「錶之銀河」最叻只贏G2，打吡仲要輸畀「大至尊」。香港一哩錦標之敗，個人認為其中一個原因可能嚟自馬會一哩錦標之失，輿論壓力令到騎練戰略變得保守，面對當日外疊不利追選擇慳位，唔敢入彎前一早掟出生位蝕住走，變成「完美配合」莫雷拉陷阱。愈想贏愈手緊，戰略變得單調縛手縛腳，令對手更易防範，反而局限贏馬機會。

「大浪圖田」連場輸近；「健而快」初出追勢悅目，呢兩匹馬都有相當爭勝本錢。