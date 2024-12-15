【分秒在握】周俊樂接令出擊

容天鵬今季成績大跌Watt，連帶以往的好拍檔周俊樂亦大受影響，不過現階段的艱難，正好促使騎者尋找更多不同的支持。「金佰令」今季11月方復出，現階段體力無限，入位後有力再上。

國際賽後，大家又會聚焦在一眾4歲馬身上，畢竟打吡大賽珍貴在每匹馬只能在港參與一次，而今次賽事的三班1400米及三班1600米，都有不少3、4歲精英列陣，相信不少都係吼準而來，有心爭取成績向4歲馬系列賽進軍。

第10場三班1600米，既有澳洲打吡跑得接近的「百賀飛駒」，亦有英國大不列顛錦標盟主「米奇」，加上一出即勝的「銀亮奔騰」，可以話係質新分子林立，不過一批舊馬亦分量十足，計及值博率，我會贏位兼投「金佰令」。

「金佰令」現時只5歲，正處作戰黃金期，季內遲遲方復出，前仗埋門愈賣愈冷成為77倍，結果全程跟守中間位置，雖然輸不遠但就無威脅；上仗換上田泰安立即由大冷門變為15倍，全程跟守3、4位本來形勢甚佳，但位居貼欄位置，直路前方及左方有品字型馬林，結果苦苦轉跑線取位方能望空，而鞍上人更狼忙至甩韁繩，如此劣勢居然亦只負馬頸位獲季，今次周俊樂發揮好一點，贏埋又有何奇？

■長風

第10場 7金佰令 5快路

10縱橫天下 4信心星