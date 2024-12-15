【賽後報告】信心星喘鳴　賢心星呼吸有異

是日賽後報告撮要：

第1場：「陽明閃耀」氣管內有很多血。

第2場：「高明力量」流鼻血。

第3場：賽後，董明朗報告，「賢心星」收停時發出呼吸聲。賽後立即接受獸醫檢查，並無發現任何明顯異常之處。

第5場：「昭易搵」450米處至150米處之間嚴重受困而未能望空。賀銘年（「自己話事」）被裁定一項不小心策騎〔賽事規例第100(1)條〕，事緣於過了1300米處後，他容許坐騎在尚未帶離「一定掂」下向內斜跑，導致「一定掂」被帶向內跑壓向「爆熱」，「爆熱」因而被帶向內側的「金主」，導致「金主」在「怡昌奇兵」與「爆熱」之間失去應有的跑線，並且踢中「爆熱」的後蹄及嚴重失蹄。小組判罰賀銘年於1月5日星期日沙田賽事停賽（1個香港賽馬日）。在衡量判罰輕重時，小組裁定賀銘年的不小心策騎程度屬第2級，以及影響情況屬第2級，也考慮了他的極佳策騎出賽紀錄。接近250米處時，賀銘年跌掉馬鞭。

第7場：賽後，艾兆禮報告，「水晶酒杯」沿途外閃，難以被力策。

第8場：賽後，巴度表示，「快狠準」是日走勢平平。賽後返回解鞍處途中被發現將舌頭擱在口銜鐵上。賽後立即接受獸醫檢查，發現此駒患有「喘鳴症」。

第9場：麥道朗（「駿步騰飛」）承認一項不小心策騎〔賽事規例第100(1)條〕，事緣於接近450米處時，他在尚未帶離「幸運旅程」下將坐騎向外移出至「輕功猛男」外側，「駿步騰飛」因而與「幸運旅程」互相大力觸碰，並將該駒帶至橫越「歡樂至寶」的跑線，導致「歡樂至寶」跌倒及希威森被拋下。希威森其後被送往醫院接受治療。小組判罰麥道朗由12月26日星期四開始停賽，直至1月16日星期四才可再次出賽（7個香港賽馬日）。此外，麥道朗被罰款6萬元。在衡量判罰輕重時，小組裁定麥道朗的不小心策騎程度屬第3級，以及影響情況屬第5級，同時小組考慮了他的甚佳策騎出賽紀錄。

賽後立即接受獸醫檢查，發現「歡樂至寶」患有「喘鳴症」，而此駒過往也有此毛病報告。「河好運」接近450米處時大力勒避跌倒的「歡樂至寶」，導致潘頓在坐騎的韁繩移位時處於不利處境。此駒因而並無進一步參與競逐。

第10場：周俊樂（「金佰令」）承認一項不小心策騎〔賽事規例第100(1)條〕，事緣於趨近1500米處時，他容許坐騎在催策下向內斜跑，導致「健而快」失去應有的跑線及須勒避。小組判罰周俊樂於1月1日星期三開始停賽，直至1月6日星期一才可再次出賽（兩個香港賽馬日）。在衡量判罰輕重時，小組裁定周俊樂的不小心策騎程度屬第2級，以及影響情況屬第2級，同時小組考慮了周俊樂的良好策騎出賽紀錄。

「信心星」患有「喘鳴症」，而此駒過往也有此毛病報告。