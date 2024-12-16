神仙發力擋不住　成批PPG排隊上

神仙一出手，便知有沒有。去到今個月初，可能真係有唔少人擔心蔡約翰嘅情況，上季成績固然唔算突出，估唔到今季初更差，竟然排喺練馬師榜下游，莫非呢位70歲嘅倉主真係再鋒利嘅刀，都有生銹嘅一日？不過，蔡神仙近兩次賽事話畀大家知，要對佢有信心，佢仲有大把貨賣，上周三谷戰先起孖，尋日憑「鴻圖新星」、「一起美麗」、「星際快車」同埋「米奇」食出大四喜，話咁快蔡廐就有11W，排喺練馬師榜中游啦。

無可否認，經過早幾季爭冠後，蔡廐的確有啲青黃不接，要視乎廐內質新馬嘅進度，先可以再爭成績。不過，依家睇番蔡約翰嘅陣容，未出賽嘅52分PPG就有19隻，如果呢度有幾匹可以一口氣贏兩三場，絕對有力幫蔡約翰去番爭冠行列，其實只要有睇近期試閘，「勁者」、「美麗一定」同埋「好輕鬆」都試過畀潘頓試閘考驗，而「跨境寶馬」、「辣得準」及「嫡愛好」都係試閘有走勢嘅馬，所以對蔡約翰嚟講，依家先係佢馬季嘅開始，成批新血等住上。

同埋唔好唔記得，喺今季已上陣嘅蔡廐PPG中，「至尊高超」、「真心傳奇」都係兩戰跑第2名，應該可以好快補中，同埋除咗伍鵬志、希斯及方仔，今季爭冠記得預埋蔡神仙喇。