【蹄聲妙影】IR落幕　八卦嘢浪接浪

國際賽(IR)圓滿結束，咪以為放完煙花就回復平淡，反而馬圈八卦嘢一浪接一浪，除咗有老千局爆煲，仲有傳某高層趁跑馬地馬場新酒吧翻新開張，懷疑發生鹹豬手事件，據知有人喺現場影到相之餘，天眼都錄到犯案過程，如果呢鑊真係斷到正，睇怕都大把手尾跟。

至於老千局單嘢，盼苦主們經一事蔡一智，內情無需多提，要知嘅總有渠道索到。不過，須知道呃人始終唔啱，不過一隻手係拍唔響嘅，學電影《門徒》某橋段話齋，做生意係講供求，有人買就有人賣㗎喇。其實，好多賽馬平台都有賣貼士，大部分都明碼實價，贏到錢自然會肯課金，輸咗又唔會逼你泵水，如果搞到好似金字塔傳銷咁，玩爛咗對賣貼士呢行都唔係好事。

至於東星都間唔中會跟啲貼士買吓，事關自己冇乜時間刨馬，尤其臨入閘一刻，托住相機大炮嘅同時，只剩番一隻手撳手機落注，都需要盞苦海明燈參考吓，之不過就算有時間刨馬，刨咗未必贏，唔刨又未必會輸，所以小賭怡情算喇！

初步提供:

第一場(4)快馬加鞭+(7)真好運

第八場(1)柏林探戈+(6)精彩動力

連贏及位置Q過關 二串三共8注

■東星