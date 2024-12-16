【賽馬以外】下半季冇浪漫　三冠遨遊可以嗎？

照計一隻馬可以完成香港盃三連霸，大家應該拍爛手掌，但「浪漫勇士」早前成功3奪香港盃，兼且做埋史上累積獎金最高賽駒後，似乎大家嘅反應就係，預咗佢得㗎啦。的確呢匹香港馬王真係當時得令，就算應屆覺士盾冠軍「精緻之道」遠征香港，你問麥道朗究竟會揀邊隻馬，筆者都唔覺得佢會揀「精緻之道」囉。

當然，其實大家唔係對「浪漫勇士」嘅成就唔興奮，只係仲有啲更加令人期待嘅嘢等緊大家，就係下半季中東之旅。講真，筆者真係冇諗過香港可派馬參加全球獎金最高賽事沙特盃，因為呢場係沙地1800米賽事，香港有泥地好手咩？但從未跑過泥地嘅「浪漫勇士」，馬主劉栢輝就敢於挑戰，依家決定下半年喺中東跑3場，呢啲打機式嘅部署，真係冇諗過喺現實會發生，如果真係一口氣贏晒沙特盃同杜拜世界盃兩場沙地G1，相信「名垂青史」呢4個字都未足以形容「浪漫勇士」啦。

不過，中東之旅唔係冇代價嘅，如果「浪漫勇士」順利出戰沙特盃，根據目前嘅檢疫條例，呢匹香港馬王下半季就冇機會喺香港出賽，換言之咩三冠大賽、女皇盃都唔再關佢事，冇咗呢匹中距離王者，究竟香港馬壇又會點？可能就係造就再次出現三冠馬王嘅機會，主角就係姚本輝嘅「遨遊氣泡」喇。

全世界各地都有咩三冠馬王嘅名銜，但真正做得到嘅唔多，美國三冠馬王近年有「美式法老」同埋「正義」，日本三冠馬王對上一匹就係2020年嘅「鐵鳥翱天」，再之前就係2011年「黃金巨匠」，當然如果周日「勝局在望」成功再贏有馬紀念賽，日本就會誕生第3匹秋古馬三冠。咁香港有冇三冠馬王？有，就係1994年由「翠河」完成，亦係香港賽馬史上唯一嘅三冠馬王。

香港唔係冇出現嘅出色嘅中長途馬，但要喺一年內包辨1600、2000及2400米3場一級賽冠軍，真係唔容易，最近退役嘅馬王「金鎗六十」試過兩次喺同一季贏晒1600米董事盃及2000米香港金盃，但就冇跑過遮打盃。「雄心威龍」就有年包辦頭兩關後，喺2400米遮打盃飲恨獲亞，「風雲小子」則3關都贏過，但唔係同一季發生。今季如果「浪漫勇士」目標係香港三冠馬王，機會都唔細，但遠征似乎先係佢宿命，反而完全唔適應左轉嘅「遨遊氣泡」，講明唔會遠征，立心留港消費，依家冇咗「浪漫勇士」，或者造就千載難載嘅機會。

作為應屆香港一哩錦標同埋上季董事盃冠軍，相信大家對「遨遊氣泡」嘅一哩能力唔使點懷疑，因此下個月舉行嘅三冠頭關董事盃，餐士的確唔細。咁香港金盃呢？無錯，姚本輝都講過，打吡係4歲馬賽事，「遨遊氣泡」當年只與同齡賽駒較量，先至贏到呢場2000米大賽，佢深明此駒係一哩好手。但上季2000米香港金盃，「遨遊氣泡」只係輸畀「浪漫勇士」頸位，足夠證明跑2000米嘅能力啩，如果依家問輝哥，「遨遊氣泡」、「直線力山」同「觔斗雲」邊隻跑2000米犀利啲，應該有答案啦。

最難就係2400米遮打盃，老實講，筆者唔係擔心「遨遊氣泡」有冇長力，係今季有冇外隊馬參戰，如果好似上季咁，有高多芬「桀驁之戀」咁嘅級數嘅長途好手來港，就講咩都冇用。但呢啲真係要等到4、5月先知，但據筆者了解，「遨遊氣泡」幕後都有呢個心思，畢竟1000萬特別獎金係吸引，所以下半季除咗「浪漫勇士」中東之旅，香港馬圈都一樣咁精彩啦。

■山無陵