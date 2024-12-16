今期三T獨中派3000萬！六寶獎尾場四重彩都有多寶！

今周三8場全泥夜宴，最受關注應是特別彩池巨額多寶！預計10元一注獨中，三T派彩高達3000萬元，六寶獎則達800萬元，另外，第8場四重彩與四連環合併彩池有200萬元多寶，最適合馬迷刀仔鋸大樹，以少少本錢博豐厚彩金。三T搵膽，吼實沈集成所派「閃電」、「客家之光」及「堅有利」，全部有泥地賽績根據及形勢之助，捧得！

三T頭關第4場四班1200米，沈廐「閃電」歷來同程曾取2W4P，上仗麥道朗接手於谷草出擊，可惜只得第8名，但敗後獲減兩分，今次負125磅可添爭勝本錢。再睇今次返泥地重配布文也戰意無減，因為「閃電」前仗跑泥地同程，正是在布文胯下追回殿軍，今次排2檔更易發揮，坐位望贏。至於麥道朗接手的羅廐「郎善好施」也屬爭勝分子，要吼實。

三T次關第5場四班1650米，「客家之光」同樣安排由谷返泥出擊，季內兩次上名俱跑同程泥地一哩，今次排4檔有利，機會秤先。

三T尾關第6場四班1650米，「堅有利」已連贏3場，續居四班仍有優勢，同場對手「大紅袍」擅長自領，潘頓接手排3檔起步，應具決心搶放，不過「精明選擇」及「閃耀威龍」也具前速，若步速正常，「堅有利」依然好追，連同泥地1650米曾入Q的「連連歡呼」也可後上予威脅。

衝六寶獎$800萬必吼自強不息

今次六寶獎有逾300萬元多寶，一注獨中隨時收800萬元，但其實就算開出熱門獨贏，也隨時得到比平時更佳回報，抵玩！潘頓有不少勇銳坐騎，麥道朗同樣策騎多匹機會分子，發揮得宜即可連場數胡。六環彩頭關第3場，麥道朗再騎蔡約翰馬房上仗泥戰入Q的「獵寶勤」，用王牌捲土重來，決心突破，再睇此對騎練剛沙田攜手贏馬，戰意秤先。尚要留意第5場初跑泥地的希廐馬「艾莉奧」，來港前贏過膠沙地，本身在港試泥閘亦有過好走勢，要提防。此外，第7場「自強不息」上仗在麥道朗胯下贏出同程泥地1200米，有力鬥撼續配潘頓排1檔的「包裝伯樂」。

第8場四重彩及四連環多寶$200萬

告東尼炮製柏林探戈

第8場四重彩及四連環合併彩池有200萬元多寶，又係馬迷掘金之時。此外，留意連續兩期憑「巴薩諾瓦」及「米奇」拉頭馬的大旺馬主家族蕭家，今次有第5場「艾莉奧」及第8場「柏林探戈」追擊3連勝，值得留意！

買四重彩或四連環的話，第8場三班1650米，東廐「柏林探戈」做馬膽最穩，睇番此駒上仗10月作季內初出雖然表現平平，但之後試3課大閘操足，東廐之前有「開心勇駒」季內初出大敗後操足復出爆冷而回，何況「柏林探戈」今次返三班跑首本泥地一哩絕對優勢大增，對上3戰三班同程共取1冠2季，養精蓄銳隔兩個多月再跑，可以放心捧做馬膽。

配腳方面，呂廐巴西自購馬「金駒永騰」在港初出跑泥地短途得第5名，今次扳上更合腳法的一哩，排3檔可跟好位鬥衝，要小心。廖廐「精英雄心」上仗同程重新再贏，狀態當銳，擅追馬上仗排11檔勝出，今次也不怕10檔起步，有力再交出好水準。伍廐「堅闖」今季5戰得1冠3亞，演出準得驚人，續配潘頓排2檔起步，威脅極大。尚有賀廐「快搏」減分已多，排1檔孭115輕磅，必要兼顧。