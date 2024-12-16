對上一次全泥夜　伍鵬志狂取3W3P！

對上沙田全泥夜賽在今季10月23日舉行，伍鵬志該晚取得3W兼在一場三班1650米賽事中包辦三重彩，絕對威風八面，該晚四班頭馬「機械騎士」，以及同晚上名的「超旺財」、「堅闖」及「奮鬥心」合共4駒俱吼今次夜泥再攻，戰意非同小可，有望愈夜愈有機！此外，尚有「神駒馬靈」初次落五班即排2檔好位，形勢造就，一於包抄幾匹伍廐馬買獨贏過關！

第2場五班1800米，伍鵬志部署雙龍出海，「神駒馬靈」上次初跑泥地攻四班同程，留後追回第6名，今次落班對手大幅減弱，排2檔起步，相信是時候贏馬交代。至於廐侶「同寶寶」上周三出戰谷草2200米，擺前走去到最後100米才乏力得第7名，今次匆匆轉場縮程，排4檔好位，伍廐兩駒各為其主出擊，隨時包辦連贏。

第3場四班1200米，「機械騎士」摸黑跑泥地極之耍家，近3戰夜泥共取1冠2季，前仗輕取「郎善好施」兩個半馬位勝出，輸一場重返夜泥，埋門試閘得第2名，備戰積極，轉配黃寶妮僅負117磅甚輕，值得捧場。

第5場四班1650米，「超旺財」近兩戰同程獲1冠1亞，威力盡現，4歲馬現階段大勇大熟，上仗只輸給「堅有利」馬頸位得第2名，未竟全功，今回排2檔起步有利，可與潘頓策騎的「客家之光」與麥道朗坐騎「艾莉奧」等鬥鍊，何澤堯連續第8次掌帥印，人馬合拍可予信任。

第6場四班1650米，伍廐又出兩匹，「精明選擇」近期接連拚近未勝，打疊報名隔3日再跑，未交代馬戰意十足，僅負116磅甚輕，有利可圖。「爆熱」一樣是密密出賽，以往在柏廐曾在泥地上名，減分已多之法國遲熟自購馬，也要留意。尚有第8場三班1650米的「堅闖」，上仗泥地日賽單打獨鬥不敵「精英雄心」半個馬位得亞軍，但已彈開季軍「精彩動力」兩個半馬位，有力配合伍廐全晚大攻勢。