【分秒在握】潘頓再騎飛得起

姚本輝馬房「酷霸王」上周三出爭谷草1200米，跑了一個不好也不差的第6名，評分沒加沒減，剛好停留在60分，而這個分數，既可跑三班，亦可跑四班，主要視乎想負輕磅，還是想面對較弱對手但負重磅，另一考慮因素，則為馬匹負重能力。大致上來說，體形較魁梧的馬匹，負重能力自然較佳，情況與人類相似，而「酷霸王」上賽1172磅、今次1169磅有相當件頭，按理跑四班較着數，但今次卻選擇三班1200米，相信主因，怕且係讓路予廐侶「皇龍飛將」。

「皇龍」系近年相當支持田泰安，已退役不久的「皇龍福將」及「皇龍帝國」，都曾配田泰安贏過，而「皇龍飛將」在港初期亦交由田泰安打理，不過上陣首4仗，不論後追又或跟前都表現平平，因此上仗改配潘頓亦不意外。由於配上冠軍騎師，因此「皇龍飛將」縱首次跑泥地亦成為5.1倍熱門，結果跟守中後位置下，轉彎本來想及早發力，但前面及左側俱有馬匹阻塞跑線，因此只好稍留走內疊，如是者失了先機，最終在馬林中追回第4名，表現已相當不俗，今次試準再來，潘頓不放手應有計。

■長風