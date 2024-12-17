沈集成飛抵中東未停過手　仲去埋沙特視察環境！

沈集成馬房「浪漫勇士」自12月8日第3度攻下2000米一級賽香港盃以來，幕後馬不停蹄為「浪漫勇士」遠征中東之旅做準備，當中沈集成已於12月12日離港飛往杜拜，練者更在杜拜美丹馬場觀賞賽事並由當地職員陪同下了解當地馬場配套，他更大讚當地職員安排妥當。

沈集成此行並非只停留在杜拜，其後他和太太Kristy由杜拜飛往沙地阿拉伯，由當地馬會職員陪同下參觀沙特安都拉茲馬場，除了了解賽道特色、馬場設施之外，練者更和當地馬會高層見面，為「浪漫勇士」遠征沙特之旅做準備。

沈集成更接受沙特傳媒訪問，他表示對於當地一切均感到新鮮，而當地職員亦友善，帶他參觀很多設施，亦會見不少有關遠征之旅的重要人物，而他更親自行過泥地賽道，感覺到場地似乎較利前領馬，而他和馬主劉栢輝同樣認為，只要馬匹有質素的話是可以克服困難。練者認為，「浪漫勇士」跑法機動，他本身可跟守3至5位競跑，相信對跑泥地賽有幫助，亦寄望牠可應付泥地。

沈集成短暫逗留沙特後，今日將返回杜拜等候「浪漫勇士」抵埗。練者指今次有3位馬房員工隨行，除了妥善照顧「浪漫勇士」，都要照顧馬房員工需要，畢竟他們是次出外，將長達數個月時間不在香港。