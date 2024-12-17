【分分制勝】遙遠星空子嗣　最「旺」泥地1200

今季舉行過3場五班泥地1200米，由「日日獎」、「醒目勇駒」及「星火燎原」取勝，3駒走位大致相同，早前守第4位，入彎前進佔2、3位，直路透出奠勝，最低班場合且屬泥地短途，真真正正跑得快、好世界。

第1場五班1200米，「南區旺」至今跑過19仗，暫時未嘗一勝，上場跑谷草短途落敗，賽後被減至25分，跌入淘汰線內，如再有任何差池，季後便會被擯出局。無疑這匹5歲馬能力平平，但只要際遇配合，居五班仍有作為。例如前仗谷草短途抽排內檔，沿欄跟前成功剷入第3名，頭馬「辣得駕勢」升班仍能入圍，殿軍「鄉村樂韻」更已開胡，甚至在其身後的「友誼喜悅」、「星運皇爵」、「三代同心」及「有你有我」再出紛紛入圍，證明「南區旺」這席季軍水準不低。

「南區旺」在港第20仗，初次涉足泥地，較特別是此駒從未試過泥閘，但根據晨課試跑走勢，預計啱跑機會頗高，再者本身出自「遙遠星空」一族，在港同父馬合共贏過17次泥地1200米，當中7W由羅廐「大眾勝利」及「年少有威」取得，數據有利。「南區旺」配合2檔靚位，及早搶佔先機，可食頭胡。

■明治朗