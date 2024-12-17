【張基焦點】君達得四班佔優

丁冠豪今季繼續要打護級戰，自然要好好利用手上的兵源出擊，「君達得」今次突然轉爭泥地，論馬在四班不吃虧，值得吼實。另外，「鑽飾翱翔」並不一定要放頭，改用見習生黃智弘減7磅，隨時帶來驚喜。「超眼光」擺明操好才出，曾於泥閘有走勢，增程轉場有變數。「舞林密碼」在三班面對較弱對手，埋門狀態起得好，可予重視。

第5場四班1650米，威爾斯親王醫院40周年紀念盃，「君達得」剛戰於四班1400米表現差，賽後驗出氣管內有很多血，索性讓馬兒休息一段時間，復課後並無安排游水屬合理做法，埋門快跳喜見火噴噴，本身宜跟前跑，抽10檔問題不大，始終上季於三班泥地同程跑近，賽績比較高級，在四班有優勢兼狀態弗，夠用。

第1場五班1200米，「鑽飾翱翔」比較少跑泥地，但上季中曾於此程後上追至季軍，只不敵「天行健」及「型到爆」，之後再跑泥地擺前走卻未能貫注到尾，演出也不差，今次賽前從未見過如此好火氣，復課後立即連拍兩課非常積極，再配合黃智弘減磅，要吼。

第6場四班1650米，「超眼光」屬名牌馬販貨源，一早知屬中長途馬，無疑冇跑過泥地，但在港第3課試泥閘走勢有前有後，就未再試過泥閘，只安排試草閘，上季加眼罩跑1200米有追勢，今次操足幾個月才季內首戰，立即改跑泥地增程，續戴眼罩要重視。

第7場三班1200米，「舞林密碼」最近於從化試閘走勢好，今季狀態從未見過咁靚，在三班對手不算太強，可望為明星馬主扳回一仗。