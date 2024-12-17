【進階選項】智跑得弱組可出頭

香港並無育馬業，是靠外購馬匹維持數量，而隨着從化運作，2026年更有賽事舉行，馬匹需求量更大。為配合政策，亦將符合進口馬匹評分下調，入口國家亦不止傳統澳紐及英愛，引伸到近年極多的南美兵團，而隨着南非檢疫條例解決，相信亦會再有不少南非新血引進香港馬圈。雖然南美及南非馬價較平，但隨着匯率下跌，澳紐貨亦回復競爭力，始終質量較有保證。正因為香港無配種，便可接收一批有能力，但閹後對他們無價值的賽駒。「昇瀧駒」、「駿步騰飛」及「百賀飛駒」等前古摩亞賽駒周歲價全部90萬澳元或以上，在港上陣起碼已證能力。

第4場「智跑得」同樣是前澳洲古摩亞賽駒，周歲價95萬澳元，不過暫時在港0比7，轉投廖康銘馬房縮程跑泥地1200米，相信會吸引一眾有睇過此駒試短途泥閘朋友的眼球。與上述數駒一樣，澳洲時由華禮納訓練，眼罩是外地用開贏馬配件，故今季初已留意其走勢，有腳影卻未上名。上場落四班轉跑泥地但選擇一哩，轉彎湧一段乏力。「跑得」系與希斯友好，但亦等不及轉倉，以此駒在港4次1200米泥閘獲3冠1亞，每次留住都交出強勁衝刺，抽得3檔正好沿用相若跑法，身處弱組可出頭。

羅富全有近況質新馬普遍信得過，剛戰「凱旋升」轉場補中。第5場「天威」10月初跑泥地一哩後上輕勝，再出兩場仍取得季殿軍，表現穩定。以其血統剛戰增程跑1800米的確有疑問，守好位下只得第4就是差點韌力。今回師一哩排3檔，轉用開縫眼罩希望提升早段前速，再集中衝刺，勝望甚高。