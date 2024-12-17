【三重彩地帶】夜泥再嘗「喜悅」滋味

第2場五班1800米，「喜悅一生」近兩仗日泥一哩路程嫌短都入前列，反映狀態喼到，跑番兩戰獲冠季的夜泥1800米，自然較有把握，蔡明紹硬淨程度不遜田泰安，機會坐位望贏。

「上市魅力」今季長勇，雖然以草地成績較佳，但泥地也可應付。「神駒馬靈」已報周日四班田草2000米，伍鵬志經常有打疊報名這一招，拖住為妙。「着着領先」同程曾上名有根有據；「星雲浩騰」上場泥地一哩後追勢勁，增程亦勝任，兩匹葉廐均要兼顧。

第6場四班1650米，「大紅袍」上季贏三班同程，對手是「木火兄弟」、「柏林探戈」等強手，用巫顯東也敢落飛，可見自視甚高，另同程獲亞一役亦僅負於泥地好手「魅影獵飛」，其實跑泥地分量十足。9月試閘後，「大紅袍」一直只跑不閘，4戰大敗旨在減分，直至月初才再試泥閘並掄元，走來有前有後，狀態重返高位，事隔半季現時已跑四班賽，計卡士何來對手。

「堅有利」五升四後再贏兩場，姿態仍有餘未盡，6歲大器晚成。「連連歡呼」投游廐6戰全跑前4名，勝在肯拚戰意十足。伍廐兩駒「爆熱」及「精明選擇」剛周日田草落敗，匆出而泥地各有根據，目標可能在今仗。■海東