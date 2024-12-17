【耀眼精選】超加加有備而來

周中跑全泥宴，加上跑夜賽，整體賽事水準弱上加弱，隨時連場出冷。海軍鬥水兵場合，用得較少嘅質新馬匹，或者可以乘機突圍。

全晚只有列陣第4場嘅「超加加」唯一新面孔現身，呢匹姚廐新兵父為配種已有一段日子嘅Shooting To Win，生母Attracted則源自中短途種馬Commands，與服役時響1000至1400米5捷嘅「勁才」，同3捷至1500米「美妙星」分屬同母兄妹，Attracted本身響1600及2100米各取1W。轉做繁殖雌馬之後，與Blue Point所生嘅Blue Allure，響希斯3位公子手上暫時8戰兩度獲亞軍。

「超加加」響澳洲做前期訓練，在今年2月12日曾經響和域園馬場，試過一課813米閘，出閘大概跑咗50米左右就領先貼欄帶放，末段鞍上人輕推下彈甩同組另外8匹參試馬個幾馬位首名過終點，該組跑第2、3、4、5、7同包尾嘅馬，之後出賽至少交出1W，反映呢組閘水準唔簡單。

同父馬響泥地表現唔失禮，「文明之星」4捷泥地1200米，「有鴻利」跑過一次亞軍，「金榜之星」只跑一次泥地就得季軍，「共同勝利」初出一役響泥地跑第4，只有「風繼續吹」一戰無功。「超加加」賽前試咗7課閘仄準晒性能先至登場，選擇泥地1200米作為出道戰，有機趁對手較弱爭入前列。

另外，父為「盡善盡美」嘅「博學多財」，過往泥閘表現勝過草地，初跑泥地有權變身。